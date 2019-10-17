Biletlere ilgi büyük

Cumartesi günkü Gaziantep maçının biletleri önceki gün satışa çıktı. Takımını bir hayli özleyen Bordo-Mavililer, 40 ile 375 TL arasında değişen fiyatlarla biletlere sahip olabilecek.

Yöneticiler, milli araya moralli girdiklerini ve bir seri yaparak yola devam etmek istediklerini kaydederken, bu noktada Trabzonspor taraftarına da büyük görev düştüğünün altını çizmeden geçmedi.

Stat da Kırmızı Beyaz’a boyanacak

Trabzonspor, tüm kulüplerimiz gibi Barış Pınarı Harekatı’na büyük destek vermiş, Mehmetçik’e moral niteliğinde mesaj ve paylaşımlar yayınlamıştı. Son olarak Bordo-Mavili kulüp, tesislerdeki binaya Türk Bayrağı, Atatürk posteri ve Trabzonspor Bayrağı’nı birlikte asarak mesajını iletti. Cumartesi günü oynanacak Gaziantep mücadelesinde de bu tavrın süreceği, yönetimin yanı sıra taraftarların da özel organizasyonlar için çalıştığı öğrenildi.