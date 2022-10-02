Bilet bulamayan Adana Demirspor taraftarı maçı dev ekranda izledi

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, biletleri kısa sürede tükenen Adana Demirspor ve Galatasaray maçını stadyumda izleyemeyecek olan taraftarlar için Atakent Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi’nde dev ekranda kurdurdu.

Kadın erken Adanalıların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın heyecanını stadyum coşkusuyla şölen havasında yaşayan taraftarlar Ertuğrul Gazi Spor Kompleksini tıklım tıklım doldurdu.

Dev ekranda canlı yayınlanan ve 0-0 berabere sonuçlanan maçı büyük bir heyecanla takip eden Adanalılar, sunulan kusursuz hizmet için Başkan Kocaispir’e teşekkür etti.

İHA