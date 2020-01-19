Bilerek kart gören oyuncular! Vedat Muriç tek değil..

Süper Lig'in 18.hafta maçında Gaziantep FK karşısında Vedat Muriç'in sarı kart cezalısı durumda iken maçın son anlarında bir kez daha sarı kart görüp cezasını kupa maçında çekecek olması çok konuşuldu. Futbol tarihinde bu duruma benzer bir çok örnek yaşandı.

Papiss Cisse / Alanyaspor (Ankaragücü maçı)

Süper Lig'de bu sezon en çok gol atan oyuncular arasında yer alan Papiss Cisse, sakat olduğu Ankaragücü maçında yedek kulübesinde yer alıp itirazları sonucu kart gördü ve sarı kart cezalısı duruma düştü. Cisse böylece sakat olduğu ve oynayamayacağı maçta cezasını çekmişti.

Sergio Ramos / Real Madrid (Ajax maçı) – 2 Maç Ceza

Real Madrid 2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile eşleşmişti. İlk maçta forma giyen Ramos, 2-1'lik skora güvenip turu nasılsa geçeriz düşüncesiyle sarı kart görerek rövanş karşılaşmasında cezasını çekmeyi düşünmüştü ancak düşündüğü gibi olmadı. UEFA’dan oyuncuya 2 maç ceza gelirken Real Madrid’in Ajax’a elenmesiyle deneyimli oyuncu Çeyrek Final göremedi.





Mabiala / Karabükspor (Bursaspor maçı)

2014-15 sezonunda Karabükspor takımında oynana Mabiala, Bursaspor maçında bilerek kart görüp 2 maç ceza + para cezası almıştı. Kardemir Karabükspor-Bursaspor karşılaşmasının 90+3'üncü dakikasında ev sahibi ekipten Mabiala çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. Sarı kart cezası sınırındaki Mabiala da kupadaki Başakşehir maçında cezalı olup ve ligdeki Eskişehirspor deplasmanında oynamayı planlamıştı. Nitekim Mabiala'nın bu düşüncesini dönemin Karabükspor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas maç sonrası yaptığı açıklamada doğrulamıştı.









Josue / Bursaspor (Karabükspor maçı) – 2 Maç Ceza

Karabükspor maçında bilerek kart gören Josue, 2 maç ceza + para cezası almıştı. TFF Hukuk Kurulu,Karabükspor maçında 'bilerek' kart gördüğü iddiasıyla Bursasporlu Josue'yi PFDK'ye sevk etti. PFDK ceza vermeyince Hukuk Kurulu, Tahkim'e başvurdu. Tahkim son noktayı olarak 2 maç ceza almıştı

Carvajal / Real Madrid (APOEL maçı) – 2 Maç Ceza + para cezası

Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkmayı garantileyen Real Madrid takımında sarı kart sınırında olan ve grup aşamasından sonra rahat ermek isteyen savunma oyuncusu Carvajal bilerek sarı kart gördü. UEFA ise futbolcuya ceza olarak 2 maç ceza + para cezası verdi.

Okan Buruk / Galatasaray (AC Milan maçı)

Galatasaray’ın Mircea Lucescu döneminde Avrupa’da AC Milan’ı yenerek çeyrek finale çıkmasından sonra Okan Buruk, teknik direktörünün sözleri üzerine bilerek kart gördüğünü açıklamıştı.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru