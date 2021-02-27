Dünyanın pek çok ülkesinde üretilen bıldırcın yumurtası Japon mutfağından gelmektedir. Şifa kaynağı olan bu yumurta birçok hastalığın tedavi yöntemleri arasında yer alır. İçeriğinde bulunan bol vitamin ve proteinler sayesinde insanı dinç ve sağlıklı tutar.

Bıldırcın yumurtası nasıl yenir?

Faydaları saymakla bitmeyen bıldırcın yumurtasından en iyi şekilde yararlanabilmek için çiğ olarak içilmesi uzmanların önerilerinden biridir. Diğer yandan sahanda ya da haşlayarak da tüketebilirsiniz. Bir başka tüketme şekli ise sıcak suyun içerisine diret olarak kırmaktır. Yine salataların içerisine kullanabilir ya da lezzetli bir yumurta salatası yaparak maydanozla harmanlayabilirsiniz.

Özellikle Japon mutfağında salamura olarak tüketilmektedir. Salamura yapımı da oldukça kolaydır. Türk mutfağında yapılan salamuranın aynısı bıldırcın yumurtasında da uygulanabilir. Böylece bu kadar faydalı bir yiyeceği farklı tatlarla deneyebilirsiniz.

Bıldırcın yumurtasının faydaları nelerdir?

Bol miktarda vitamin ve proteinin yanı sıra A ve D vitaminleri bakımından zengin olan bıldırcın yumurtası, aynı zamanda sodyum, kalsiyum ve potasyum yüklüdür. Eski çağlardan bu yana kabukları ile beraber kırılma ve burkulmalar üzerinde kullanılmaktadır. Bu durum her ne kadar doğrulanmasa da kırılma ve burkulma gibi durumlarda rahatlama etkisi yarattığı söylenmektedir. Ayrıca bıldırcın yumurtasının faydaları;

Gelişim çağındaki çocukların üzerinde büyük etkisi vardır. Kemiklerin sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlar,

Motor hareketleri için kasların esnemesine yardımcı olur,

Kemik erimesine faydalıdır ve kemiklerin güçlenmesini sağlar,

İltihapların vücuttan sökülerek atılmasını sağlar,

Doğal bir D vitamini kaynağıdır ve vücudunuzun ihtiyacı olan günlük D vitamininin alınmasını sağlar,

A vitamini dendiğinde ilk akla gelen göz sağlıdır. Bıldırcın yumurtası göz sağlığı açısından vücudun ihtiyaç duyduğu A vitaminin %90'ını tek başına sağlar,

Cilt ve organlardaki zarların yenilenmesine yardımcı olur,

Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnci arttırır,

Kansere yakalanma riskini azaltır,

Ürik asidi bulundurmasından dolayı kasların korunmasını sağlar,

Ödem ve iltihapların vücuttan atılmasına birebirdir,

Toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar,

Yüksek kalorili bir besin olmasına rağmen tokluk hissi verir,

Enerji seviyenizi yükselterek yağ bağlamaları engeller,

Egzama gibi cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılır,

Saç diplerindeki yaraların iyileşmesini ve daha gür ve parlak olmasını sağlar,

Bıldırcın yumurtasının alerjik etkisi yoktur bu yüzden hücreleri temizler,

Kan basıncının dengelenmesini sağlayarak çok daha uzun ve kaliteli yaşam sunar.

Bıldırcın yumurtası tarifleri nelerdir?

Bıldırcın yumurtasını tavuk yumurtasına tercih edebilirsiniz. Öyle ki tavuk yumurtası kullandığınız her alanda bıldırcın yumurtası kullanabilirsiniz. Nasıl ki tavuk yumurtasını haşlıyor ya da sahanda yiyorsanız aynı şekilde bıldırcın yumurtasını da bu tariflere dayanarak yapabilirsiniz. Diğer yandan en çok merak edilen tarif salamura yapımıdır.

Bıldırcın yumurtasından salamura nasıl yapılır?

Bıldırcın yumurtasından salamura yapmak için önce malzemeleri belirleyelim;

Soyulmuş halde 24 adet bıldırcın yumurtası

1,5 bardak beyaz sirke

2 fincan su

1,5 çay kaşığı kereviz tohumu

1,5 çay kaşığı anason tohumu

1 çay kaşığı rezene ve kişniş tohumu

1,5 çay kaşığı karabiber

8 bütün karanfil

2 adet defneyaprağı

1,5 çay kaşığı kırmızıbiber ve 1,5 çay kaşığı deniz tuzu

İnce dilimlenmiş 2 adet küçük soğan

Beyaz sirke ve suyu bir tencerenin içerisine boşaltın. Daha sonra diğer tüm malzemeleri ekleyerek karışımı iyice karıştırarak orta ateşte pişirin. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısın. Karıştırmadan 2 ya da 3 dakika kadar daha pişmesini bekleyin.

Bu esnada yumurtaları bir kavanozun içerisine atın. Hazırladığınız karışımı soğutarak yumurtaların üzerine dökün. Ağzını sıkı kapattıktan sonra 24 saat kadar buzdolabında bekletin. Salamura bıldırcın yumurtanız hazır.

Çiğ bıldırcın yumurtası neden tüketilmeli?

Genel olarak her bir besin kaynağı çiğ tüketildiğinde faydalarını daha çok göstermektedir. Besinlerin çoğu ise pişirildiğinde etkisini kaybeder. Bıldırcın yumurtasının sarı kısmında bulunan bir madde vücuttaki B vitamini etkisizleştirmektedir. Bu yüzden bu kısmın tüketilmemesi ve yalnızca beyaz olan kısmının içilmesi gerekmektedir.

Eğer bıldırcın yumurtasını direkt olarak çiğ tüketmekten hoşlanmıyorsanız o halde bal ve süt ile karıştırarak daha güzel ve yararlı bir besin kaynağı elde edebilirsiniz. Özellikle sabahları aç karına ya da kahvaltının yanında tüketebileceğiniz bu besin kaynağı sizi her daim zinde tutacaktır. Bununla birlikte bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirerek özellikle enfeksiyonlara ve salgın hastalıklara karşı kalkan görevi görür.