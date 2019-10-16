Bild haddini aştı! Milli Takım için skandal manşet!

A Milli Takımımız Fransa’da istediğini aldı, sevincimiz Almanya’da yankılandı! Alman medyası, Ay-Yıldızlı oyuncularımızın asker selamını hazmedemezken, skandal manşetlere imza atıldı. En büyük tepkiyi Bild topladı. Asker selamımız ile Bulgar ırkçılarının İngiltere maçındaki ‘Nazi selamını’ aynı haberde yorumlayan Bild, “Avrupa Şampiyonası elemelerinde skandal akşam” başlığını kullandı. Tek kelimeyle skandal bir manşet atıldı. Focus Online ve Spiegel Online siteleri de ayıba ortak oldu.

Asker selamıyla ilgili UEFA’nın herhangi bir yasağı olmamasına, “Türk futbolcular skandalı tekrarladılar”, “UEFA’nın yasağına rağmen selam durdular” gibi çirkin başlıklar kullanıldı.

Buna ne diyorsun Avrupa!

Ay-Yıldızlılar’ın Barış Pınarı Harekatı’ndaki Mehmetçikler için verdiği asker selamı Avrupa’nın zoruna gitti.

Avrupalı politikacılar, gazeteler, yazarlar; Milli yıldızlarımıza eleştiriler yöneltti. Nedense Avrupalılar bu tavrı, Fransa’nın yıldız futbolcusu Antoine Griezmann’ın Dünya Kupası Finali’nde Cumhurbaşkanı Macron’un karşısında asker selamı vermesini, aynı hareketi Elysee Sarayı’ndaki törende tekrarlaması karşısında sergilemediler!