Bilardonun Zeki babası: Zeki Dolma

Türk bilardosu son yıllarda arka arkaya büyük başarılara imza atıyor. Yeşil çuhada dünyanın ekol ülkelerinden biri haline geldik.

Yaklaşık çeyrek yüzyıl önce Semih Saygıner ile başlayan trend, artarak devam ediyor. Saygıner’in yanısıra Tayfun Taşdemir, Murat Naci Çoklu, Adnan Yüksel, Lütfi Çenet gibi şampiyon bilardocular yetiştiriyoruz. Bu başarıların arkasında hiç kuşkusuz bazı gizli kahramanlar da var. İşte Zeki Dolma bunlardan biri.

Zeki Bilardo’nun yönetim kurulu başkanı olan Zeki Dolma 10 yaşında tanıştığı bilardo sporuna yaklaşık 65 yıldır hizmet veriyor. Önce sporcu, sonra antrenör, yönetici ve bir işadamı olarak bilardoya katkı yapmayı sürdürüyor.

Semih gibi Tayfun gibi pek çok şampiyon bilardocunun yetişmesinde emeği olan Zeki Dolma, bütün bunların yanı sıra gerek Türkiye’de yapılan 35 ulusal şampiyona, gerekse dünyanın çeşitli ülkelerinde gerçekleştirilen 15 de dünya şampiyonasına sponsorluk yapmış, masa vermiş bir spor gönüllüsü.

Zeki Bey; Zafer Büyükavcı, Hamit Turhan ve Yusuf Dursun’dan oluşan FANATİK ekibini üretim tesislerinde ağırladı, birimleri gezdirdi ve bilardoyla olan tutkulu ilişkisini anlattı.

Şimdi sözü Zeki Dolma’ya bırakıyoruz:

'65 yıldır bilardoya hizmet ediyorum'

“1955 yılında Adıyaman’da bilardomasası olan bir lokalde, 10 yaşında ilk defa bilardo oynadım. 1973 yılında Belçika’da çok kaliteli bir bilardo kulübünde ve yüksek standartta bir masada profesyonel olarak bilardo oynamaya başladım. Denizcilik mesleğim dolayısıyla gittiğim her ülkede bilardo ortamları arıyor ve bulduğum yerde oynuyordum. Ülkeme geldiğim zamanlarda da Beyoğlu’nda Ağa Camii mevkiinde 1897 yılında kurulmuş olan Lüksemburg Bilardo Salonu’na gitmeye ve ustaları seyretmeye devam ettim. O gündür, bugündür bilardo oynamaya devam ediyorum! 1979 yılında Bakırköy’de ilk profesyonel ‘Zeki Bilardo’ adındaki salonumu açtım. Bilardo üreticiliğim salonlarımdaki bilardo masalarını revize ederek başladı. Türkiye’de dünya standartlarında bilardo masalarının olmayışına üzülüyordum. Türkiye Bilardo Şampiyonları rahmetli Bora Karatay, rahmetli Avni Köksal, Semih Saygıner ve diğer bilardo severlerin teşviki ile 1983’de bilardo masası üreticiliğine başladım. Amacım dünya standartlarında bilardo masası üretmekti ve yıllar içinde bu amacıma ulaşmış olmaktan gururluyum.”

'Atatürk'ün masasını restore ettik'

“Atatürk’ün bilardo oynadığı masayı, firma olarak Ankara Çankaya’da restore ettik. Yaptığımız bu çalışmadan yüksek gurur duyduğumuzu belirtmek isteriz. Gençliğimizin kötü alışkanlıklardan uzaklaşması bakımından bilardo salonlarını bir spor kulübü ortamına dönüştürdüm. Bu ortamlarda sigara, kumar, uyuşturucu, alkol bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklarla mücadele ettim ve büyük bir kısmında başarılı oldum. Bu mücadelede en büyük silahım da bilardo sporu oldu. Çünkü bilardo oynayan ve galip gelmek isteyen her oyuncu centilmen olmak zorundadır. Agresif bir yapıda oynarsanız genelde kaybeden olursunuz. ‘Bilardo centilmenlerin oyunudur’ camiamızda bir deyimdir. Bilardonun tezahüratı bile parmak şıklatmaktır. Alkışlama konsantrasyonu bozar!”

'Federasyonun kurulmasına öncü oldum'

“Türkiye’de bilardo sporunun gelişimi için en önemli olan sorun uluslararası standartlarda bilardo masası üretimi sorununu aşmış ve böylelikle bilardo sporunun gelişimi için ilk adımı atmıştım. O yıllarda Türkiye’de bilardo sporunun bir federasyonu yoktu. İmkânlarım doğrultusunda; mahalli, bölgesel ve Türkiye şampiyonaları düzenledim. Bu turnuvalarda derece alan Semih Saygıner, Mustafa Emek, Avni Köksal, Tayfun Taşdemir gibi birçok yeteneğe antrenman ortamı, antrenman ve iş imkânları olmak üzere destek oldum. Türkiye’de ulusal olmak üzere değişik şehirlerde en az 35 şampiyonaya sponsorluk yaptık. Bu yılki Türkiye Şampiyonası’nın da sponsoruyuz. Uluslararası olmak üzere yaklaşık 15 Dünya Şampiyonasına ortalama 20 masa (Bir masa 1 ton) taşıyarak yurt içinde olduğu gibi kurulum, personel, söküm gibi giderlerini karşıladık. Hindistan’da 1995 Dünya Şampiyonası ve 2001-2002-2003 yıllarında Mısır’da Dünya Şampiyonaları. Daha sonraki yıllarda; Antalya Falez Otel, Antalya Belek, Çeşme Altınyunus, Side Alanya, yine İstanbul Radisson Blu Otel’de düzenlenen Dünya Şampiyonalarına destek olduk.”

'Yaklaşık 45 ülkeye ihracat yapıyoruz'

“Bugüne kadar ürettiğimiz masa sayısını hatırlamıyorum. Sponsorluklar bize teklif edilirken Dünya Bilardo Federasyonu’nun ve şampiyon oyuncuların Zeki Bilardo masalarını tercih ettiklerini övünerek belirtmek zorundayım. Dünyada fiyat ve kalite yönünden bakıldığında uluslararası kalite sıralamasında ilk ikideyiz ve bu standartlardaki en ucuz masa ‘Zeki Bilardo’ marka masalardır. Yaklaşık 45 ülkeye bilardo masası ihraç ediyoruz.”

Fanatik ekibini, üretim tesislerinde ağırlayan Zeki Bilardo’nun Yönetim Kurulu Başkanı olan Zeki Dolma, Haber Müdürümüz Zafer Büyükavcı ve yazarımız Hamit Turhan’ın sorularını yanıtladı.

'Okullar için model masa ürettik'

“Bilardo Federasyonu’nun girişimleri paralelinde Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol çalışmalarını paylaşıyoruz. Okullarda bilardo sporunun yaygınlaşması için model masaları ürettik. Federasyon ve Milli Eğitim Bakanlığının kararlarını bekliyoruz. Ancak şunu belirtmeden geçemeyeceğim: Yurtiçi bilardo satışlarımızdaki yüzde 20 ÖTV+KDV eğitim alanındaki çalışmalarımızın ekonomik oluşuna engel teşkil ediyor. Bu vergiler gelişimimize ve dünyaya açılmamıza da mani oluyor. Bu konuda yetkililerin gerekli düzenlemeyi yapmasını bekliyoruz"

Bir zamanlar kahve eğlencesi olarak kabul edilen bilardonun ülkemizde spor haline gelmesinde önemli katkıları olan Zeki Dolma; Semih Saygıner, Tayfun Taşdemir gibi sporculara verdiği desteğin yanı sıra 35 ulusal 15 de uluslararası şampiyonalara sponsorluk yaparak bilardonun hamisi olmuş durumda.

Hamit Turhan | FANATİK ÖZEL

Fotoğraflar: Yusuf Dursun