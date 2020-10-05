Bilal Kısa futbolu bıraktı

Deneyimli futbolcu Bilal Kısa, aktif futbol hayatını sona erdirdiğini açıkladı.

05 Ekim 2020, Pazartesi 15:44 Son Güncelleme:
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Bilal Kısa futbolu bıraktı

37 yaşındaki Bilal Kısa, profesyonel futbol hayatını sona erdirdiğini açıkladı.

Futbolu bıraktığını Instagram hesabından duyuran Bilal Kısa şunları yazdı:

19 sene profesyonel olarak oynadığım futbolu bugün itibari ile bırakmış bulunuyorum. Bu süreçte formasını giydiğim; Osmancıkgücü, Yücespor, Fenerbahçe , İzmirspor, Malatyaspor, Ankaraspor, Ankaragücüspor, Karşıyakaspor, Karababükspor, Bursaspor, Boluspor'un tüm yöneticilerine, taraftarlarına, çalışanlarına ve sahada birlikte ter döktüğüm futbolcu kardeşlerime, ayrıca;Türkiye Kupasını ve Süper Kupayı kazandığım ve unutamayacağım anılar yaşadığım Akhisarspor ve Galatasaray külübüne ve büyük taraftarlarına, bu süreçte benim her daim yanımda olan aileme, eşime ve çocuklarıma teşekkür ederim. Bu veda benim için çok zor olsa da yeni bir kariyerin başlangıcı olacağı için heyecanlıyım. Tekrardan futbolun içinde görüşmek üzere...

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