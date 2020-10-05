Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde futbol şube sorumlusu Fikret Taşçı ve sportif direktör Taner Savut yer aldı. Kendisini 3 yıllığına Manisa FK'ya bağlayan sözleşmeyi imzalayan genç futbolcu, "Manisa FK'da olduğum için mutluyum. Takımımın başarısı için mücadele edeceğim" dedi.

İmza töreninde konuşan Fikret Taşçı ise, "Bilal oyuncu izleme komitemiz tarafından takip edilen bir oyuncuydu. Genç ve yetenekli bir oyuncuyu kadromuza kattığımız için mutluyuz. Kendisine kulübümüz forması altında büyük başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

DHA