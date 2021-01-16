Eskişehirspor Kulüp Başkanı Mustafa Akgören'in ''Türk futboluna damgasını vuracak çok önemli bir sağ bek oyuncusu.'' dediği Bilal Ceylan, Beşiktaş yolunda. Siyah Beyazlı ekibin bu transferi bitirmek üzere olduğu öğrenildi. Fenerbahçe ve Lille ile de ismi geçen genç futbolcunun kısa süre içerisinde Beşiktaş'a imza atması bekleniyor. TFF 1. Lig'de zor günler geçiren Eskişehirspor'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Bilal için Beşiktaş'ın 3 milyon TL bonservis ödeyeceği gelen haberler arasında. Aralık 2019'da kulübüyle profesyonel sözleşme imzalayan Bilal Ceylan'ın 2022 Mayıs'a kadar kontratı bulunuyor.

Bilal Ceylan kimdir, kaç yaşında? Bilal Ceylan nereli, hangi mevkide oynuyor?

Bilal Ceylan, 7 Eylül 2003 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Futbol hayatın 11 yaşında Eskişehirspor'da başlayan sağ bek oyuncusu, alt yaş gruplarında forma giydikten sonra 2019 yılının Aralık ayında profesyonel sözleşmeye imza attı. Mayıs 2022'ye kadar Es Es'le sözleşmesi bulunan 17 yaşındaki sağ bek bu sezon takımının değişilmezleri arasında. İlk sezonunda 5 resmi maçta forma giyen Bilal, bu sezon ise 18 resmi maçta görev aldı.

Altyapının her kademesinde forma giydi

Bilal Ceylan, geçtiğimiz günlerde Siyah Kırmızılı takımın altyapısının kapısından 9 yaşında girdiğini belirterek, 17 yaş altı takımına kadar altyapının her kademesinde forma giydiğini vurgulamıştı. Bilal, örnek aldığı futbolcuların bulunduğuna değinerek, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

'Türkiye’den Gökhan Gönül’ü, yurt dışında da Dani Alves’i izliyorum'

"Türkiye’den Gökhan Gönül’ü izliyorum. Büyük bir yetenek ve yüreğiyle oynayan bir futbolcu. Yurt dışında da Dani Alves’i izliyorum. O da çok yetenekli. Sürekli onların maçlarını takip ediyorum. Kendime yakın bulduğum sağ bekler, bu iki futbolcudur. Bu sezon Eskişehirspor’da oynayıp iyi bir form yakalamak istiyorum. Türkiye Milli Takım formasını giymeyi hedefliyorum. Ülkemi temsil etmek için yurt dışındaki bir takımda forma giymeyi amaçlıyorum. En büyük hayalim budur."