Bilal Bayazıt: Bu bir başlangıç

Silviu Lung'un yokluğunda Galatasaray deplasmanında Kayserispor'un kalesini koruyan Bilal Bayazıt yaptığı 5 kurtarışla 1 puan alınmasında büyük rol oynadı.

Son düdüğün ardından 1-1'lik mücadeleyi değerlendiren 22 yaşındaki file bekçisi, "Kaleci olarak bana pek şans gelmiyor. Lung gibi iyi bir kalecimiz var. Şans gelince hazır olmak gerekiyor. Şansı iyi kullandığımı düşünüyorum. Birkaç pozisyon var, daha iyi yapabileceğim. Bu bir başlangıç, inşallah devamı gelir. Lung uzun süredir Türkiye'de. Çok şey öğreniyorum Türk futboluyla ilgili. Ben de çok gencim. Lung benimle sürekli konuşuyor. Tesis dışında da iyi arkadaşız, yemeğe çıkarıyoruz. Lung'tan Allah razı olsun" yorumunu yaptı.



