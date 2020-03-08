Bilal Başaçıkoğlu'nun asisti VAR'da yok oldu

Dakikalar 90+5’i gösterdiğinde 3 puanı almak için Gaziantep kalesine yüklenen Trabzonspor’da oyuna sonradan giren Bilal Başacıkoğlu, Nwakaeme’nin golünde asisti yaptı. Büyük sevinç yaşayan Bilal’in mutluluğu, pozisyonun VAR incelemesi sonrası iptal edilmesiyle hayal kırıklığına dönüştü.

08 Mart 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Bilal Başaçıkoğlu'nun asisti VAR'da yok oldu

Dakikalar 90+5’i gösterdiğinde 3 puanı almak için Gaziantep kalesine yüklenen Trabzonspor’da oyuna sonradan giren Bilal Başacıkoğlu, Nwakaeme’nin golünde asisti yaptı.

Büyük sevinç yaşayan Bilal’in mutluluğu, pozisyonun VAR incelemesi sonrası iptal edilmesiyle hayal kırıklığına dönüştü.

Türkiye Kupası’ndaki 3 maçta Trabzon adına 1 asisti bulunan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, ligdeki ikinci maçında da skora katkı yapamamış oldu.

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