Kayserispor'un sezon başında Feyenoord'dan kadrosuna kattığı başarılı orta saha oyuncusu Bilal Başacıkoğlu ocak ayının sonlarına doğru bel fıtığı ameliyatı olmuştu.

23 yaşındaki futbolcunun tedavisi, İstanbul'da Sportofiz sporcu ve omurga sağlığı merkezinde devam ediyor. Ortapedi uzmanı Op. Dr. Hilmi Karadeniz ve fizyoterapist Mustafa Keskin Başacıkoğlu'nun en kısa sürede sahalara dönmesini için yardımcı oluyor.

Sezonun ilk yarısında Kayserispor formasıyla 22 maça çıkan Bilal Başacıkoğlu 3 gol atma başarısı göstermişti.