Bilal Başacıkoğlu tedavisini İstanbul'da sürdürüyor

İstikbal Mobilya Kayserispor'un başarılı orta saha oyuncusu bel fıtığı ameliyatı sonrası tedavisine İstanbul'da devam ediyor.

24 Mart 2019, Pazar 10:32
- A +
Bilal Başacıkoğlu tedavisini İstanbul'da sürdürüyor

Kayserispor'un sezon başında Feyenoord'dan kadrosuna kattığı başarılı orta saha oyuncusu Bilal Başacıkoğlu ocak ayının sonlarına doğru bel fıtığı ameliyatı olmuştu.

23 yaşındaki futbolcunun tedavisi, İstanbul'da Sportofiz sporcu ve omurga sağlığı merkezinde devam ediyor. Ortapedi uzmanı Op. Dr. Hilmi Karadeniz ve fizyoterapist Mustafa Keskin Başacıkoğlu'nun en kısa sürede sahalara dönmesini için yardımcı oluyor.

Sezonun ilk yarısında Kayserispor formasıyla 22 maça çıkan Bilal Başacıkoğlu 3 gol atma başarısı göstermişti.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.