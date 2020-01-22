Trabzonspor, devre arası transferinde sadece İngiltere Championship takımı Stoke’ten orta saha oyuncusu Badou Ndiaye’yi kiralamıştı. Şampiyonluk için kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen ve bonservisi elinde olan oyunculara yönelen Karadeniz ekibinin son transferi Kayserispor’dan ayrılan Bilal Başacıkoğlu oldu.

Trabzonspor, 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Fırtına’ya katılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten Bilal, “Herkese çok teşekkür ediyorum bana bu şans verildiği için. Umarım hem benim hem de Trabzonspor camiası için en iyisi olur” dedi.

Heerenveen ve Feyenoord formaları da giyen 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Kayserispor’da görev aldığı 11 maçta 3 asiste imza attı.