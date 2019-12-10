Bilal Başacıkoğlu da sözleşmesini feshetti

Kayserispor'da yaprak dökümü devam ediyor. Son olarak Bilal Başacıkoğlu da sözleşmesini feshetti.

10 Aralık 2019, Salı 18:58 Son Güncelleme:
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Bilal Başacıkoğlu da sözleşmesini feshetti

Sarı-Kırmızılılar'da daha önce Tavares, Ntep ve Atila Turan da kontratlarını sonlandırmıştı.

Takımın yıldız ismi Adebayor ise bu hakkını Beşiktaş maçı sonrası kullanmıştı. İç Anadolu ekibinde ayrılıkların devam etmesi bekleniyor. Takım kaptanları Umut Bulut ve Şamil Cinaz'ın da aynı şekilde fesih haklarını ellerinde bulundurdukları ve kısa süre içinde takımla ilişkilerini kesmelerine kesin gözle bakılıyor. Bilal Başacıkoğlu bir önceki sezonun başında Feyenoord'dan bonservisle kadroya katılmış ve Kayserispor'un en önemli transferlerinden biri olarak gösterilmişti.

Ömer Necati Albayrak

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