Bilal Başacıkoğlu: Bu oyunla devam etmeliyiz

Nwakaeme’nin yokluğunda maça sürpriz şekilde ilk 11’de başlayan Bilal Başacıkoğlu, “Sivasspor yediğimiz gol dışında birşey üretemedi. 3’te 3 yapsaydık daha iyi olacaktı ama henüz kaybettiğimiz bir şey yok. Bu oyunla devam edersek galibiyetler de gelecektir” dedi. Oyuna sonradan giren Diabate de karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, “İkinci golü atamamamızın nedeni biraz stres altında olmamız. Daha daha iyi performans sergiledik. Belki daha hızlı olabilsek büyük üstünlük sağlayabilirdik” ifadelerini kullandı.



