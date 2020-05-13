İdrar yolu üzerinden uygulama ile beraber ele alınan Bilirubin yani BIL testi, Bilirubin maddesi üzerinden gerçekleşmektedir. Karaciğerde bulunan Bilirubin sindirim yolu üzerinden vücuttan atılan bir madde olarak öne çıkıyor. Kan testi ile beraber yapılan ölçümler üzerinden düşüklüğü ya da yüksekliği konusunda yüksek oranda bilgi vermektedir. Bu bilgi ile beraber meydana gelebilecek olası hastalıklar için teşhis koyma noktasında uzman doktorlara yol göstermektedir. Tabii bu test ile beraber ayrıca farklı tahliller de kesin tanı için söz konusudur.

BIL (Bi̇li̇rubi̇n) nedir?

Sağlıklı bir insan vücudunda normal işleyiş esnasında kan hücrelerinin parçalanması ile beraber, ortaya çıkan sarımsı renkteki madde Bilirubin olarak bilinmektedir. Genelde karaciğer içerisinde BIL, düzenli olarak çalışan fonksiyonel yapı içerisinde sindirim yoluyla dışarı atılır. Özellikle karaciğerin hasar gördüğü zamanlarda Bilirubin maddesi kan ve idrara karışabilmektedir. Böylece hem idrarda hem de kanda yapılan ölçüm ile beraber, Bilirubin maddesi üzerinden karaciğer hastalıkları için teşhis uygulanmaktadır.

Belli bir referans aralığına sahip olan BIL değeri, mutlaka sağlıklı bir insan düzeyinde kalmalıdır. Bu değer düşüklüğü ya da yüksekliği noktasında önemli oranda artış gösterirse, ciddi hastalıkların işareti olabilmektedir. Kan sayımı üzerinden yapılan kan testi veya idrar testi ile beraber Bilirubin maddesinin miktarına bağlı olarak ölçümler ele alınır. Normal koşullarda sindirim yoluyla atılan bilirubin karaciğerde yer aldığı için, özellikle karaciğer üzerinden yaşanan sorunlara karşı bilgi vermektedir.

BIL (Bi̇li̇rubi̇n) normal değer aralıkları kaç olmalı?

İnsan vücudundaki Bilirubin değeri kişinin sağlığına ve yaşına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu doğrultuda iki farklı değer üzerinden yapılan ölçüm ile sonuçlar alınır. Bunlardan biri konjüge yani direkt Bilirubin değeri, diğeri ise total Bilirubin seviyesi olarak öne çıkmaktadır. Yapılacak olan test karşısında her ikisi de ele alınmakta ve ölçüm sağlanmaktadır.

- Konjüge (direkt) Bilirubin seviyesi olarak ele alınan referans aralığı, ‘0 - 0.3 mg/dl’ olarak öne çıkmaktadır,

- Total Bilirubin seviyesi ise referans aralığı olarak, ‘0.3 - 1.9 mg/dl’ değerine karşılık gelmektedir,

Belirlenmiş olan bu standart, sağlıklı bir insandaki Bilirubin referans değer aralığı üzerinden değişkenlik gösterebilir. Bu değişkenlik uzman doktora ve testin yapılacağı laboratuvara bağlı olarak ele alınır.

BIL yüksekliği ve düşüklüklerinin nedenleri nedir?

Ayrı ayrı ele alınması gereken BİL yüksekliği ve düşüklüğü belli başlı bazı hastalıklara işaret edebilir. Bu doğrultuda Bilirubin maddesinin düşük olarak ortaya çıkması risk faktörü taşımaz. Tabii bazı doktorlara göre Bilirubin seviyesinin düşük olması bir takım kalp rahatsızlıklarını gösterse bile, bu durum günümüzde kanıtlanmış değildir. Bilirubin düşüklüğü belli başlı sebepleri olarak şunlar gösterilebilir;

- Yüksek oranda vitamin C takviyesi,

- Yüksek oranda kafein tüketmek,

- Teofilin ve fenobarbital gibi ilaçları fazla tüketmek,

Bu gibi durumlar söz konusu olduğunda erken teşhis ile beraber uzman doktor kontrolü altında belli başlı bazı tedavi yöntemleri ele alınır. Özellikle ilaç tedavisi ile seviyenin yeniden düşürülmesi hedeflenmektedir.

Bilirubin seviyesinin yüksek olması durumunda ise sarılık olarak bilinen cilt yüzeyinde, gözün beyaz kısmında bazı sararmalar ortaya çıkarması ile bilinmektedir. Özellikle karaciğerde seviyesinin yükselmesi alyuvar yıkımında etken olabilmektedir. Bu doğrultuda Bilirubin yüksekliği ile beraber belli başlı bazı hastalıklardan bahsetmek mümkün.

- Karaciğerde hasar yaratabilecek bazı hastalıklar,

- Pankreasta ya da safra kesesinde tıkanmalar,

- Gilbert sendromu,

- Kan nakli yapılan insanlarda ortaya çıkan alerjik reaksiyonlar,

- Orak hücre Anemisi hastalığı,

- Sarılık,

- Hemolitik anemi hastalığı,

- Uzun süreli yaşanan açlık,

- Safra kesesinde yaşanan iltihaplanma,

- Antibiyotik kullanımı ile beraber doğum kontrol hapları gibi belli başlı ilaçlar,

Bu gibi durumlar karşısında ele alınacak belirtiler ile beraber düşüklüğü ya da yüksekliği üzerinden Bilirubin madde seviyesi ölçülür. Kan testyile gerçekleştirilen hemogran yani kan sayımı eşliğinde, tanı ile beraber uzman doktor kontrolü altında tedaviler ele alınır.