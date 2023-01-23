BİGG Spor Ödülleri sahiplerini buluyor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da farklı kategorilerde ürünler geliştiren işletmelere ödüllerini verecek.

SPORA YENİLİKÇİ BAKIŞ

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan “Bilimsel Araştırma, Girişimcilik ve Gençlerde Bilimsel Farkındalığın Artırılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü” kapsamında, BİGG Spor Ödülleri Yarışması düzenlendi. TÜBİTAK destekli yarışma, sporla ilişkili tüm alanlarda yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi, teknolojik girişimciliğin desteklenmesi, spor teknolojileri alanında farkındalığın artırılmasını amaçlıyor.

7 BRANŞ 84 GİRİŞİM

Yarışmaya, “Spor teknolojilerinde artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamaları”, “Sporda yapay zeka uygulamaları”, “Sporda giyilebilir teknolojiler”, “Bireysel ve takım takip-analiz sistemleri”, “Sporda antrenman, rehabilitasyon ve sağlık teknolojileri”, “İthal spor malzemelerinin yerlileştirilmesi” ile “Sporda yapay uzuv/protez teknolojileri” kategorilerinde toplam 84 teknolojik girişim başvurdu.

AKM’DE ÖDÜL TÖRENİ

Yarışma sonucunda kazananlar, 24 Ocak Salı akşamı düzenlenecek törenle belli olacak. AKM’deki törene Bakanlar Kasapoğlu ve Varank’ın yanı sıra konuyla ilgili akademisyenler, spor dünyasının önemli isimleri, girişimciler ve spor markalarının üst düzey temsilcileri katılacak.

1 MİLYON LİRALIK ÖDÜL

Teknoloji ile sporun buluşacağı gecede, ilk 5’e girenler toplamda 1 milyon lira ödülü ile BİGG Spor kupasının sahibi olacak. 6-10’uncu sırada yer alan yarışmacılara mansiyon ödülü, 11-20’inci sıralarda yer alan yarışmacılara da teşekkür belgesi sunulacak.

TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİ DENEYİMLEYECEKLER

TÜBİTAK, Bilişim Vadisi, Teknopark İstanbul ile Artaş Grubu’nun katkılarıyla düzenlenecek ödül töreni öncesinde yarışmaya katılan ürünler, AKM Tiyatro Sahnesi Fuaye Alanı’nda sergilenecek. Ziyaretçiler de burada ürünleri deneyimleme fırsatı bulacak.

SPOR VE TEKNOLOJİYE AKADEMİK BAKIŞ

Gün boyunca AKM Yeşilçam Sineması’nda alanlarında uzman konuşmacıların katılımıyla üç ayaklı bir panel düzenlenecek. "Engelsiz Teknolojiler, Zirve Spor Performansı", “Madalyonun Diğer Yüzü: Finansal Yatırım Alanı Olarak Spor Teknolojisi” ve “Sporda Dijital Dönüşüme Ayak Uydurmak” başlıklı oturumlarda spor ve teknoloji ilişkisi farklı bakış açılarıyla ele alınacak.