BIG kaybetmeye devam ediyor

Son dönemin yükselen takımları arasında yer alan BIG, XANTARES transferinden istedikleri verimi alamamış gibi gözüküyor. Performans düşüşü devam ediyor.

Almanya’da düzenlenen turnuvada final oynadıktan sonra yükselişe geçen BIG, kadrosunu güçlendirmek ve bir adım ileriye gidebilmek için geçtiğimiz aylarda XANTARES’i kadrosuna katmıştı. Ancak ekibin son maçları dikkate alınınca bu transferden şu an tam verim alamıyor yorumları yapıldı.

Son oynadıkları 10 maçta 7 mağlubiyet – 3 galibiyet alan ekip, son olarak katıldıkları StarSeries i-League Season 7 turnuvasındaki ilk iki maçını da kaybetti. bo3 formatında oynadıkları iki karşılaşmada da hiç maç kazanamayan Alman devi, yeniden yükselişe geçmek için fırsat kolluyor.

BIG’deki bu performans düşüşü ile ilgili olarak takımın eski AWP oyuncusu smooya Twitter hesabından bir yorum yaptı. XANTARES transferinden sonra takımda dil bariyeri sorunu olduğunu söyleyen oyuncu, bunun çözülmesi 2-3 aylık bir süre alabileceğini söyledi.

Ekip son olarak Vitality ve Natus Vincere ekiplerine 2-0 kaybetti. Takımın Türk takipçileri ise XANTARES’in round başlarında sürekli ya ölü ya da çok az canlı olduğunu ve sorunun buradan kaynaklandığı yorumlarını yaptı. Bazı taraftarlar ise tabseN’in AWP konusunda yeterli olmadığını ve takıma asıl rolü AWP olan bir oyuncunun transfer edilmesi gerektiğini söyledi. (Playerbros)