Sarı-Lacivertlilerin 2011 yılında 4 milyon Euro transfer bedeli ödeyerek İsviçre ekibi Young Boys'tan kadrosuna kattığı siyahi oyuncu, en son Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al-Orooba'da forma giyiyordu.

Hatayspor'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Bienvenu'nün transferiyle ilgili şu ifadeler kullanıldı:

Henri Bienvenu kampa katıldı. Daha önce Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Eskişehirspor'da forma giyen Henri Bienvenu, takımızla antrenmanlara çıkmak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere Antalya'da konakladığımız Concorde de Luxe Hotel'e saat 01:30 itibariyle giriş yaptı.

30 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Teknik Direktör İlhan Palut'un talebi üzerine transfer edildiği ve bugün kampa katılacağı öğrenildi.

HENRİ BİENVENU KİMDİR?

Henri Bienvenu Ntsama (d. 5 Temmuz 1988, Garoua), Kamerunlu futbolcu.

Bienvenu profesyonel futbolculuk kariyerine 2004 yılında 17 yaşında Fildişi Sahili Premier Division ekiplerinden Cotonsport Garoua'da başladı.

Bienvenu burada 1 sezon oynadıktan sonra, 2006 yılında Tunus Premier League ekiplerinden CA Bizerte'ye geçti. Bienvenu CA Bizerte formasını giydiği 1 sezon boyunca 25 maçta 11 gol attı.

Ocak 2008'de de Tunus Premier League ekiplerinden Esperance ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 2010 yılında ise İsviçre'nin BSC Young Boys takımına transfer oldu ve burada 49 maçta 21 gol attı.

2011 yaz transfer döneminin sonunda Süper Lig kulüplerinden Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı. Ayrıca Bienvenu, 2009 yılında Şükrü Saracoğlu'nda Fenerbahçe ile Young Boys arasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 1-0 yenildiği maçtaki tek golü atmıştır.

Henri Bienvenu Fenerbahçe'nin ardından sırasıyla; Real Zaragoza, Eskişehirspor, Troyes ve Al-Orooba takımlarının formasını giymiştir.