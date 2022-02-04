06 Şubat 2022 Pazar saat 14:00 e kadar sürecek eğitim programına, TEGV in Eğitim Parklarının yer aldığı İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Antalya, Gaziantep, Şanlıurfa, Van ve Mardin Savur Öğrenim Biriminden kadın ve erkek toplamda 18 gönüllü antrenör katıldı.

İlgili illerde 08-12 yaş gurubu kız-erkek sporculara temel basketbol ve basketbol aracılığı ile sağlıklı kişilik ve kimlik eğitiminin hedeflendiği projemizin Antalya’daki eğitim organizasyonuna Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Eğitim Kurulu Üyesi, BİDEV Mütevellisi Murat Özyer, TÜBAD Üyesi, TBF Eğitim Kurulu Üyesi, BİDEV Mütevellisi Alaaddin Yakan, Cosmos Sprots Center Sportif Direktörü ve BİDEV Mütevellisi Burçin Badem Temel Basketbol Eğitimi konularında, Mahmut Şimşek Basketbol İle Eğitsel Oyunlar konusunda, Aly Berete ve Mert İskipçi Fizik/Kondüsyon konusunda, İbrahim Mihyaz Fizyo Terapi ve Sakatlıklara İlk Yardım konularında eğitim vermektedirler. Temel Basketbol Eğitimi programlarında Ali Akkanat, Çağdaş Saygılı ve İrge Işık da yardımcı antrenör olarak yer almaktadır.

AYDIN ÖRS ve ORHUN ENE ARAMIZDA

BİDEV Mütevelli Heyeti Başkanı ve Kurucu Üyesi, TÜBAD 2.Başkanı ve TBF Eğitim Kurulu Başkanı Aydın Örs ile birlikte Basketbol Erkek A Milli Takım Baş antrenörü ve BİDEV Mütevellisi Orhun Ene 04 Şubat Cuma günü programa katılarak, gönüllü antrenörlerimiz ile tanıştılar. Tüm katılımcılara teşekkür eden ve yaptıkları işin değerini, önemini anlatan Sayın Örs ve Sayın Ene konuşmaları sonrasında katılımcılar ile önemli paylaşımlar da gerçekleştirdiler.

Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı