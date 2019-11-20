Ballıbabagiller familyasına ait bir bitki türü olan biberiye son zamanlarda faydalarının bilinmesi ile birlikte sıklıkla tüketilmektedir. Yağ yakımını hızlandırdığı gerekçesiyle beslenme uzmanları bu özel bitkiyi diyet listelerine ekliyor. Aynı zamanda birçok hastalığa doğrudan ya dolaylı olarak iyi geldiği için de tüketilmektedir. Ancak her bitki ve sebze gibi aşırı tüketildiğinde biberiyenin yan etkileri ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle doğru oranlarda kullanılmasına maksimum oranda dikkat edilmelidir.

Biberiyenin Yan Etkileri Nelerdir?

Özellikle aşırı miktarda biberiye çayı içmek çeşitli yan etkileri de beraberinde getiriyor. Bu yan etkilerin bilinmesi çok daha doğru ve sağlıklı tüketimler için kritik bir öneme sahip.

1- Alerji: Birçok insanın bilgisi dışında dahi olsa biberiye bitkisine alerjisi bulunmaktadır. Sadece bir fincan çay da bile alerjik reaksiyonlar çeşitli sonuçlara yol açabilir. Bu alerjinin semptomları grip başlangıcına çok benziyor. Özellikle solunum yollarında tıkanma, halsizlik ve öksürük gibi yan etkileri mevcuttur. Söz konusu olumsuz etkiler tekrarlıyor ve artıyorsa mutlaka bir uzman doktora gidilmelidir.

2- Adet düzensizliği: Biberiye bitkisi ve çayı bazı kadınlarda adet düzensizliği riskini arttırıyor. Aynı zamanda bu özel çay hamilelik döneminde çok dikkatli içilmelidir. Belli başlı komplikasyonlara yol açmaması bakımından hamileliğin 6 ayından sonra içilmemesi çok daha risksiz bir tercih olacaktır.

3- İlaç kullananlar dikkat etmeli: Düzenli olarak ilaç kullanan kişiler de biberiye çayını aşırı tüketmemelidir. Bu bitkinin içerisinde yüksek oranlarda bulunan antinosiseptif maddesi çeşitli tepkimelere yol açarak istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Aynı zamanda epilepsi hastaları da hiçbir şekilde biberiye tüketmemelidir.

Biberiye Çayı Nasıl Demlenmeli?

Belli başlı ayrıntılar biberiye çayı demleme aşamasında ihmal edilmemeli ve bu şifalı çay bu detaylara dikkat edilerek hazırlanmalıdır. Sadece 10 dakika içerisinde biberiye çayı demlemek mümkündür. Su kaynadıktan sonra içine bir tutam biberiye bitkisi eklenmelidir. Sonrasında yaklaşık olarak 3 -4 dakika boyunca bitkilerin kaynar suda bekletilmesi gerekiyor. Hazır hale gelen çay bir fincan ya da bardağın içerisine süzülerek konmalıdır.

İçerisindeki vitamin ve protein değerlerini azaltmaması için şeker kesinlikle kullanılmamalıdır. Ev ortamında hazırladıkları biberiye çayı tatlı olsun isteyenler bir çay ya da tatlı kaşığı kadar bal ekleyebilirler.

Biberiye Çayının Faydaları

Haftanın her günü içilebilen biberiye çayı migren başta olmak üzere birçok kronik ağrının azaltmasında etkilidir. Aynı zamanda yorgunluk ve halsizlik gibi şikayetleri bulunan kişiler günde bir fincan bu şifalı çaydan içerek çok daha zinde hissedebilirler.

1- Saç sağlığı için ideal: Farklı şampuanlar ve kremler kullansa da bir türlü saç sağlığını koruyamayanlar için biberiye çayı alternatif faydalar sunuyor. Kepek probleminin önüne geçen bu özel çay aynı zamanda kuru saçların çok daha parlak ve canlı görünmesini de sağlıyor.

2- Stres ve kaygıyı azaltıyor: Özellikle yoğun mesafelerden sonra eve dönüldüğünde içilen biberiye çayları günün tüm stresinin atılmasını kolaylaştırıyor. Aynı zamanda kaygı seviyesini azaltarak kişilerin çok daha mutlu hissetmelerini de sağlamaktadır.

Biberiye Bitkisinin Faydaları

1- Cilde faydaları: Yaşlanmaya bağlı kırışıkları gidermek biberiyenin faydaları arasında gösteriliyor. Doğal bir peeling etkisi uyandıran özel yapısı sayesinde hem erkekler hem de kadınlar tarafından düzenli aralıklarla tüketilebilir.

2- Hazımsızlığa kesin çözüm: Akşam yemeklerinden sonra normal demleme çay yerine biberiye çayı içmek hazımsızlık sorunlarını büyük ölçüde azaltıyor. Midede biriken kötü gazların atılmasını hızlandırdığı için sindirim zafiyeti bulunan kişiler bu bitkiyi tercih edebilir.

3- Kronik ağrılara iyi geliyor: Başta migren olmak üzere birçok kronik ağrının alternatif çözümünde biberiye bitkisi ve çayı tüketilebilir.



