Biber dolmasının yaklaşık olarak %92'lik kısmı sudan meydana gelmektedir. Özellikle biber dolmasının tatlılığının sebebi içerisinde bulunan glikoz ve früktoz şekerleridir. Lif bakımından az içeriğe sahip olan biber dolması, vitamin ve mineral bakımından ise oldukça zengindir. Özellikle hazırlama esnasında içerisine eklenen pirinç, sıvı yağ ve kıyma gibi besinler sayesinde biber dolması daha fazla vitamine sahip olmaktadır.

Biber dolması besin değerleri

Biber dolması içerisinde kullanılan tüm malzemeler yemeğin daha fazla besin değerine ve kaloriye sahip olmasına yardımcıdır. Orta boy bir porsiyon biber dolmasında toplamda 273 kalori bulunur. Ek olarak ise şu besinler yer almaktadır;

- Karbonhidrat (g): 21.15

- Protein (g): 3.53

- Yağ (g): 19.42

- Lif (g): 2.2

- Vitamin C (mg): 30.96

- Kalsiyum (mg): 23.63

- Demir: 1.46

- Vitamin A (iu): 62.49

Biber dolması kaç kalori?

Biber dolması içerisinde yağ oranı daha fazladır. 1 porsiyon biber dolması içerisinde 273 kalori bulunurken, 1 adet biber dolması içerisinde 132 kcal bulunur. Yemek içerisine ilave edilen besinler ile biber dolmasının kalorisi artabilir. Ayrıca biber dolmasının %31'lik kısmı karbonhidrat, %5'lik kısmı protein, %64'lük kısmı ise yağdır.

Biber dolmasının faydaları nelerdir?

Biber dolmasının içerisine eklenen kıyma, önemli bir protein kaynağını oluşturmaktadır. Biber dolmasının oldukça yüksek besin değerine sahip olması vücut sağlığı açısından da son derece faydalıdır. Biber dolmasının bilinen faydaları şu şekildedir;

- İçerisinde bulunan yağ ile vücut ısını korunur ve enerji sağlanır.

- Hafızanın güçlenmesinde etkilidir.

- Vücudun ihtiyaç duyduğu demirin karşılanmasını sağlar.

- Pirinçte bulunan nişasta sayesinde vücut gelişimi desteklenir.

- Vücudun ihtiyaç duyduğu C vitaminini sağlar.

- K vitamini ile kanın pıhtılaşmasını kolaylaştırır.

- Bağışıklık sisteminin direncini artırır.

Biber dolmasının yetişme mevsimi

Biber dolması aslında her mevsimde tüketilebilen ve yetişebilen bir yiyecektir. Genellikle yaz mevsimlerinde biber dolması zeytinyağlı olarak, kış mevsiminde ise etli olarak tercih edilmektedir. Her zaman marketlerde kolaylıkla bulunan biber dolması ayrıca uzun ömürlü de bir sebze türüdür. Yaz aylarında taze ve doğal şekilde alınarak, dolaplarda saklanabilir.

Biber dolmasının yetiştirilme alanları

Biber dolması ilk kez ülkemizde İstanbul Bölgesi'ne getirilmiştir. Oldukça eski bir geçmişe sahip olan biber dolması Osmanlı mutfağının da geleneksel lezzeti olarak bilinmektedir. Özellikle Osmanlı mutfağına ait bir yemek olduğu için biber dolması da İstanbul usulü pişirilmektedir. Osmanlı mutfağına ait olan bu yemeğe "saray dolması" adı da verilmektedir. Ülkemizde hemen hemen her bölgede yetiştirilme alanı bulunmaktadır.

Biber dolması nasıl pişirilir?

Biber dolması hem zeytinyağlı hem de etli olarak pişirilmektedir. Biber dolmasının iç kısmına sıvı yağ, soğan, pirinç gibi malzemeleri ekleyerek, tencerede kaynatın. Bu malzemelerin içerisine su ve baharatları ilave edin. Ardından biberleri hazırlanan harç ile doldurarak, zeytinyağı ve sıcak su ile pişirin. Etli yapmak istediğinizde ise harç içerisine kıyma eklemelisiniz.