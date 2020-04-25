Çin'den sonra koronavirüsün en etkili olduğu ülke haline gelen hatta yaşanan rekor can kaybıyla Çin'i geçen ülke İtalya'nın Bologna şehrinde yaşayan model Bianca Dobroiu, 28 Şubat'ta 40 derece ateşle hastaneye başvurdu. Yapılan testler sonucu 23 yaşındaki Dobroiu'ya koronavirüsü teşhisi koyuldu.

6 gün boyunca hastanede tedavi gören Dobroiu, semptomlar ortadan kaybolup durumu stabil hale gelince evinde karantinaya gönderildi.

O tarihten bu yana 6 kez corona testi uygulanan genç modelin sonuçları pozitif çıkmaya devam ediyor.

O tarihten bu yana 6 kez corona testi uygulanan genç modelin sonuçları pozitif çıkmaya devam ediyor.

Attard, "Hastanın durumu iyi ama sonuçlar pozitif çıkmaya devam ediyor. Bu vakayı dikkatle izliyoruz. İtalya'da bu kadar uzun süre sonuçların pozitif çıktığı vaka olmamıştı. Genel olarak 4 haftadan sonra negatif çıkıyordu" dedi.

Genç model, son paylaşımlarından birinde bir takipçisinin "Gazetelerde yazılan haberlerde uzun süredir testinizin pozitif olduğu doğru mu?" sorusuna "Evet maalesef" cevabını verdi.