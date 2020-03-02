Gürkan DURAL/BANDIRMA,(Balıkesir),(DHA)

Basketbol Gençler Ligi Final Grubu 26. hafta karşılaşmasında TEKSÜT Bandırma BK, Bandırma’da konuk ettiği Gaziantep Basketbol’u ikinci yarıdaki oyunuyla 23 sayı fark ile 86-63 mağlup etti.

TEKSÜT Bandırma BK’nın gençleri karşılaşmaya Berkin Cilev, Boran Güler, Önder Atun, Yiğit Karalar ve Fatih Bardak beşi ile başladı. Mücadeleye hızlı başlayan taraf ev sahibi ekip TEKSÜT Bandırma BK oldu. Hücumlarda sayı üretmekte zorlanmayan Yeşil-Beyazlı Gençler, Önder Atun ve Boran Güler’in sayıları ile ilk çeyreği 25-21 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe her iki takım da karşılıklı sayılarla başladı. Çeyreğin ilk bölümünde hücumda sayı üretmekte zorlanan her iki takımdan TEKSÜT Bandırma BK Önder Atun ve Boran Güler’in sayıları ile 15. dakikada skoru 34-33’e getirdi. Yeşil-Beyazlılar kalan bölümde hücumlarda iyi bir performans gösterse de savunmada biraz aksayınca soyunma odasına 43-38 önde girdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf yine ev sahibi ekip TEKSÜT Bandırma BK oldu. Hücumda ve savunmada iyi performans gösteren Yeşil-Beyazlı Gençler Önder Atun’un sayıları ile 25. dakikayı 53-41 önde geçti. Kalan bölüm karşılıklı sayılarla geçilse de hücumda iyi performans gösteren Yeşil-Beyazlı Gençler final çeyreğine 20 sayı fark ile 71-51 önde girdi.

Final çeyreğine her iki takım da karşılıklı sayılarla başladı. Yeşil-Beyazlılar hücumlarda Anıl Karaca ve Emir Adıgüzel ile sayılar bulurken 35. dakikada skoru 77-56’ya getirdi. Kalan bölümde öne geçmenin avantajını kullanarak oyun kontrolünü tamamen elinde tutan TEKSÜT Bandırma BK’lı Gençler karşılaşmadan da 86-63 galibiyetle ayrıldı.

TEKSÜT Bandırma BK’nın Gençleri, ligde önümüzdeki hafta 7 Mart Cumartesi günü saat 16.00’da TEKSÜT Kara Ali Acar Spor Salonu’nda Beşiktaş’ı konuk edecek.

BAŞANTRENÖR KÖMEÇ: ÖNEMLİ BİR GALİBİYET

Mücadeleyi değerlendiren TEKSÜT Bandırma BK BGL Takımı Başantrenörü Engin Kömeç, ‘‘Final Grubu’nun son haftalarına yaklaşırken oynadığımız her maç bizim için değerli. Sezon başından bu yana ligin kalitesinin arttığı gibi takım ve oyuncu olarak da bizler de ciddi gelişim gösteriyoruz. Oynadığımız her maç oyuncularımızın kendilerini geliştirmeleri için ve tecrübe edinmeleri açısından bir şans. Son haftalarda bu anlamda yükselen bir grafiğimizin olduğunu ve daha özgüvenli, iyi bir basketbol oynadığımızı düşünüyorum. Bugün sahada özellikle kendi evimizde oynamamızın da verdiği özgüvenle maça iyi başlamak istedik. Hücumda istediğimiz sayıları bulduk ama savunmada hızlı hücumdan ve boyalı alandan çok fazla sayı yedik. Bundan dolayı da ilk periyot skor olarak dengeli geçti. İkinci periyot savunmadaki direncimizi arttırınca devreye skor olarak avantajlı girdik. İkinci yarıda ön sahadaki baskıyı arttırıp kolay sayılar bulunca da rakibimizin direncini kırıp periyot sonunu çift hanelerde önde bitirdik. Son periyot ise skor avantajından dolayı rotasyonumuzu geniş tutup tüm oyuncularımıza şans verme fırsatı bulduk. Rotasyona giren oyuncularımız da bu şansını son periyot iyi değerlendirdiler. Bu da bizi ayrıca mutlu etti. Takım olarak tüm oyuncularımızdan katkı almamız bizim için çok değerli. Bugün sahada basketbol oynamaktan keyif alan bir takım vardı. Galibiyetinden dolayı tüm takım oyuncularımızı tebrik ediyorum ve teknik ekibe de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Gaziantep Basketbol takımını da mücadelesinden dolayı kutluyor kalan maçlarında başarılar diliyorum’’ dedi.

Önder Atun ise, ‘‘Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Mücadeleyi önde götürsek de istediğimiz oyunu ve basketbolu sahaya yansıtamadık. İkinci yarı ile itibaren maçın kontrolünü tamamen elimize alarak iyi bir galibiyet elde ettik. Kalan maçlarımızı da kazanarak grubu Play-Off için avantajlı bir sırada bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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