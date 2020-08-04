Lübnan'ın başkentindeki Beyrut Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu bir depoda büyük bir patlama meydana geldi. Beyrut limanında meydana gelen çok büyük patlamaların limana yakın bir depoda saklanan patlayıcı özelliği bulunan maddeden kaynaklandığı belirtildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre patlama sonrası en az 500 kişi yaralandı 10'dan fazla kişi ise hayatını kaybetti. Kentin limana yakın kısmında patlamanın etkisiyle binaların çöktüğü ve enkaz altında kalanların olduğu ifade edildi.

Patlamaların ilk görüntüleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı. Görüntülerde patlamanın meydana geldiği bölgeden büyük bir duman bulutunun yükseldiği görüldü. Dumanların yükseldiği alanda ikinci bir patlamanın da yaşandığı kameralara yansıdı. Öte yandan patlamanın etkisiyle 3 katlı bir binanın yıkıldığı, enkaz altında hala insanların olduğu belirtildi. Lübnan Kızılhaç Örgütü, başkent Beyrut'ta meydana gelen patlama nedeniyle yüzlerce kişinin yaralandığını açıkladı. İsrailli yetkililer patlamayla Tel Aviv'in bir ilgisinin olmadığını iddia etti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan patlamanın şiddetiyle mantar bulutu ortaya çıktı.

Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar, Beyrut ile ilgili araştırmalara başladı. Beyrut nerede, harita konumu nedir? Beyrut patlaması nasıl ve neden oldu, mantar bulutu nedir? sorularına yanıt aradık.

Beyrut patlaması nasıl ve neden oldu?

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta çok güçlü peş peşe patlamalar meydana geldi. Beyrut limanında yaşanan patlamanın patlayıcı madde dolu bir depodan kaynaklandığı açıklandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre patlama sonrası en az 500 kişi yaralandı 10'dan fazla kişi ise hayatını kaybetti. Kentin limana yakın kısmında patlamanın etkisiyle binaların çöktüğü ve enkaz altında kalanların olduğu ifade edildi.

Mantar bulutu nedir?

Mantar bulutu en yaygın olarak nükleer patlama ile ilişkilendiriliyor ancak yeterince güçlü meydana gelen herhangi bir patlatma veya tutuşmanın da aynı etkiyi üretebileceği biliniyor.

Beyrut nerede, harita konumu nedir?

Beyrut, Lübnan'ın başkentidir.Nüfusu 1,5 milyonun üzerinde olan başkent, deniz etkisinden biraz korunan bir körfezin kıyısında bulunur.Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Akdeniz iklimi görülmektedir.Uzun seneler boyunca Orta Doğu'nun ekonomik, fikrî ve kültürel merkezi olan Beyrut, 70'li yılların ardından başlayan toplumsal ve siyasal karışıklıklar ve bu nedenle 1975 - 1991 yılları arasında gerçekleşen Lübnan İç Savaşı nedeniyle bu özelliğini kaybetmiştir.Beyrut, Osmanlı döneminde planlı bir gelişme göstermişti. 1943'te Lübnan'ın bağımsızlığını kazanmasından sonra gelişigüzel ve hızlı bir büyüme dönemine girmiştir.

İç savaştan önce Beyrut nüfusu içinde Hristiyan ve Müslümanların sayısı hemen hemen eşitti. Şimdi Müslümanlar çoğunlukta. Halkın büyük çoğunluğunu meydana getiren Araplar, Lübnanlıları, Filistinli mültecileri, Suriyelileri ve başka göçmen Arap cemiyetleri de içine alır. En büyük ve tek etnik azınlık Hristiyan Ermenilerdir. Ama Hristiyan Araplar gibi iç savaş yüzünden ve sonrasında sayıları göçle azaldı ve azalmaya devam etmektedir.Beyrut'un doğusunda Hristiyanlar, batısında ise Müslümanlar çoğunluktadır. Eskiden Müslüman topluluğun çoğunluğu Sünni iken 1960'lardan sonra göçler sonucu Şiilerin sayısı giderek artmıştır. Batı Beyrut'un bazı bölümlerinde küçük Dürzi toplulukları da yaşar. Beyrut, 1950-70 yılları arasında Orta Doğu'nun gözbebeği idi. Lübnan'ın serbest ekonomi ve döviz sistemi, altın esasına dayalı istikrarlı ve konvertibl parası, banka hesaplarının gizliliğini sağlayan kanunları, çekici banka faizleri Beyrut'u Arap zenginlerinin bankacılık merkezi haline getirdi.

Ayrıca deniz ve hava yoluyla dünyaya açılması ve yabancı firma ve bankalar içinde Ortadoğu'ya girmek açısından ideal bir üs olan Beyrut, serbest liman bölgesiyle Ortadoğu'nun en büyük antreposu oldu. Şehirdeki Beyrut Amerikan Üniversitesi, Saint Joseph Üniversitesi, Lübnan Üniversitesi ve Beyrut Arap Üniversitesi diğer Arap ülkelerinden pek çok talebeyi Beyrut'a çeken bir faktördü. Ancak 1970'lerden sonra başlayan iç karışıklıklar ve Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) karargahını buraya taşıması ve devlet otoritesinin ve düzeninin zayıflaması Beyrut'un cazibesini kaybettirdi. Bu toplumsal ve siyasal karışıklıklar gittikçe artarak 13 Nisan, 1975'te iç savaşa yol açtı. İç savaş Beyrut'un çok ağır maddi hasarına ve can kaybına yol açtı.

Savaş 1991 yılında sona erdiğinde Beyrut bir harabeye dönüşmüştü ve 150.000 Lübnanlı can vermişti. Kentin merkezi onarlımasına ve maddi olarak biraz toparlanmasına rağmen geleceği hala belirsizdir. 12 Temmuz 2006 tarihinde başlayan 2006 İsrail-Lübnan Krizi'nde İsrail’in hava saldırıları sırasında Beyrut kenti, özellikle güney kısmı ağır hasar görmüştür.