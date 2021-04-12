Beyoğlu’nda spora ve sporculara tam destek

İSTANBUL, (DHA) - Beyoğlu Belediyesi tarafından ilçenin altı farklı noktasında hizmete sunulan spor tesisleri ilgi görüyor. Gençlerin farklı branşlarda sunulan sportif aktivitelere katıldığı tesislerde, ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri de dönüşümlü olarak antrenmanlarını yapıyor.

Beyoğlu Belediyesi tarafından ilçenin altı farklı noktada vatandaşların hizmetine sunulan spor tesislerinden hem gençler hem de ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında faaliyetlerini sürdüren tesislerde, futbol sahası, basketbol sahası, masa tenisi, ayak tenisi, satranç ve bedminton başta olmak üzere birçok sportif aktivite bulunuyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da sık sık tesisleri ziyaret ederek gençlerle birlikte sportif aktivitelere katılıyor.

HEM GENÇLERE HEM DE AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE HİZMET VERİLİYOR

Beyoğlu Belediyesi bünyesinde hizmet veren spor tesisler; Okmeydanı Fetih Spor Tesisi, Piyalepaşa Spor Tesisi, Sütlüce Spor Tesisi, Emirefendi Spor Tesisi, Hasköy Spor Tesisi ve Kasımpaşa BESMEK Spor Salonu olmak üzere altı farklı noktada bulunuyor. İlçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin dönüşümlü olarak antrenmanlarını yapabildiği tesislerdeki halı sahalardan gençler de ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Tesislerde ayrıca 14.00-18.00 saatleri arasında çocuklara eğitmen eşliğinde sportif aktiviteler yaptırılıyor. Aileler de çocuklarının katıldığı sportif faaliyetleri yerinde izlemek için tesise akın ediyor.