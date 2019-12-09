Beymelekspor- 1954 Finike Gençlikspor: 4- 0

Ahmet ACAR/DEMRE, (DHA) - ANTALYA 1. Amatör Lig 2. Grup'ta zirve mücadelesi veren Demre Beymelekspor, kendi sahasında 1954 Finike Gençlikspor'u 4- 0 mağlup etti.

Amatör Lig 2. Grup 12. haftasında Demre Stadı'nda oynanan maçı Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Cumhuriyet Başsavcısı Güray Yıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gümrükçü, CHP İlçe Başkanı Mustafa Caner, MHP İlçe Başkanı Mustafa Demirel'inde aralarında bulunduğu yaklaşık bin kişi izledi.

Karşılaşmayı, Alpaslan Karataş, Ali Alpay Bilge, Altan Özcan hakem üçlüsü yönetti. Maç, Demre Beymelekspor'un vuruşu ile başladı. 4. dakikada Beymelekspor atağında, Durali topa çok sert vurdu. Kaleci Kaan aynı güzellikte çıkardı. 17. dakikada Beymelekspor atağında Özgür'un attığı şut kale direğinin içine çarparak ağlara gitti: 1-0.

31. dakikada Beymelekspor atağında Ahmet Lütfi düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Özgür, topu ağlara göndererek takımının ve kendisinin ikinci golünü attı. 39. dakikada Beymelekspor atağında Ahmet Lütfi soldan ceza sahasını girdi. Attığı şutla takımını 3-0 öne geçiren gölü attı. İlk yarı 3-0 Demre Beymelekspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

56. dakikada Beymelekspor atağında, Özgür'ün şutu direğe çarparak auta çıktı. 67. dakikada Özgür net golü kaçırdı. 69. dakikada Berk'in pasında topu ağlara gönderen Ali durumu 4-0 yaptı. Maçın 78. Dakikasındaki Beymelek atağında Mehmet Emir'in şutu kale direğinden dışarı gitti. 85. dakikada rakibine çok sert giren 1954 Finikesporlu Taha Işık Altun kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Maç, 4-0 Demre Beymelekspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçla Demre Beymelekspor puanını 27'ye çıkararak 3.sıradaki yerini korudu. 1954 Finike Gençlikspor ise 9 puanla 8. sırada yer aldı. Maçta Demre Beymelekspor'dan Berk ve Mustafa Çalışkan, 1954 Finike Gençlikspor'dan Yasin Tekin ve Yasin Karakaya sarı kart gördü.

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