Ahmet ACAR/DEMRE, (DHA)- ANTALYA 1. Amatör Lig 2. Grup'ta ikinci yarının ilk maçında Beymelek Belediyespor, Antalya Sanayi Spor'u 2-1 yendi.

Demre Stadı'nda oynanan maçı Osman Emre Kaplan, Samet Kaya, Serdar Tetehan hakem üçlüsü yönetti. Maç, Antalya Sanayi Spor'un vuruşuyla başladı. Maçın 4 ve 23. dakikalarındaki Beymelek atağında Ali'nin iki net gol şutunu kaleci Bahadır kurtardı. 11. dakikadaki Antalya Sanayi Spor atağında Mahamadi'nin sert şutunu kaleci Uğur nefis çıkardı. Maçın 40. dakikasındaki Beymelek atağında kornerden gelen topa kafayı vuran Ahmet Lütfi takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-0. Maçın 43. dakikasında sağ çaprazdan ceza sahası içinde giren Ahmet Lütfi, topu ağlara göndererek takımının ve kendisinin ikinci golünü attı: 2-0. Maçın ilk yarısı Beymelek üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın 59. dakikasındaki Antalya Sanayi Spor atağında Yavuzcan'ın ceza sahası içinde düşürüldüğü pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topu ağlara gönderen Hüseyin Samet durumu 2-1 yaptı. Maçın 67. dakikasındaki Beymelek atağında Ahmet Lütfi, topu boş kale yerine auta attı. Maçın 88. dakikasındaki Beymelek atağında Emre'nin şutu, üst kale direğinden döndü. Maç Beymelek Belediyespor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Maçta, Beymelek Belediyespor'dan Özgür ve Emre, Antalya Sanayi Spor'dan Gökhan, Hüseyin Samet ve Yavuzcan sarı kart gören futbolcular oldu.

Beymelek aldığı bu galibiyetle puanını 21'e çıkardı ve grupta üçüncü sırada yer alarak zirve yarışını sürdürdü. Antalya Sanayi Spor ise 12 puanda kaldı ve grupta 6. sırada yer aldı.

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