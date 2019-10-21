Ahmet ACAR/DEMRE, (DHA)- ANTALYA 1. Amatör Lig 2. Grup'ta oynanan maçta Beymelek Belediyespor, Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor'u 2-1 yendi.

Geçen sezon Antalya Süper Amatör Lig'den son hafta maçında Antalya 1. Amatör Lig'e düşen Beymelek Belediyespor, kendi sahasında oynandığı maçta, grubun iddialı takımlarından Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor'u konuk etti. Demre Stadı'nda oynanan maçı Kemal Ögen, Muammer Emre, Fevzi Bulur hakem üçlüsü yönetti. Maç, Kırkgöz'ün vuruşuyla başladı. Maça hızlı başlayan taraf ise Beymelek oldu. Maçın 4. dakikasında Beymelek atağında Ahmet Lütfi topu boş kaleye gönderemedi. 10. dakikada Beymelek'ten Özgür'ün şutu üsten auta gitti. Maçın 33. dakikasında Kırkgöz atağında Aşkın'ın şutu defansa çarparak kornere çıktı. Kırkgöz'den 35. dakikada Onur'un, 45. dakikada Furkan'ın net iki gol şutunu Beymelek kalecisi Arif kornere attı. Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Kırkgöz'den Mustafa maçın 49. dakikasında uzaktan attığı şutla takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın 52. dakikasında Beymelek atağında Emre ceza sahası içindeki karambolde topa sert vurarak durumu 1-1 yaptı. Maçın 73. dakikasındaki Beymelek atağında Ahmet Lütfi ceza sahası içinde düşürüldü. Penaltı atışını kullanan Ahmet Lütfi topu ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçirdi. Maç, Beymelek Belediyespor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Beymelek Belediyespor puanını 11'e çıkardı. Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor ise 7 puanda kaldı. Maçta Beymelek'ten İbrahim Turan, Kırkgöz'den Koray ve Fırat sarı kart gören futbolcular oldu.

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