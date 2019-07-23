Kayıt olmak isteyen ilçe sakinlerinin, kimlikleriyle birlikte belediye meydanındaki kayıt masasına başvurmaları veya 444 666 1’i aramaları gerekiyor.

Beykoz Belediyesi tarafından her Pazar günü düzenlenen bisiklet turuna 7’den 70’e ilçe sakinlerinin coşkuyla katıldığını gören Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, bunun üzerine 4 yaş üzeri çocuklar ve bisiklet kullanımını öğrenmek isteyen her kesimden vatandaşlar için bu uygulamayı başlattıklarını ifade etti.

İlçedeki araç trafiğini azaltmak ve beden ve ruh sağlığı için alternatif sunmak için ‘Sağlıklı Yaşam, Kolay Ulaşım’ sloganıyla başlattıkları bisiklet projesiyle Başkan Murat Aydın, Beykoz’da bisiklet kullanıcılarının artmasını hedeflediklerini belirtti.

(Cyslist)