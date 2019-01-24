Milli Antrenör Osman Günaçtı nezaretinde antrenmanlara çıkan ve çeşitli kategorilerde turnuva ve şampiyonalara katılan Beykoz Belediyespor Taekwondo Takımı sporcularından Seyyide Şeyma Uzun, Türkiye Büyük Bayanlar Tekvando Şampiyonası'nda 62 kiloda Büyük Bayanlarda tatamiye çıkarak, Milli Takıma katılma kotasını almaya hak kazandı.

“Aldığımız dereceler tesadüf değil”

Milli Takım ve Beykoz Belediyespor Takımı Antrenörü Osman Günaçtı yaptığı açıklamada, ”Bugüne kadar her şampiyonadan, turnuvadan sevindirici haberler vermekteydik. Son yıllarda takım sporcularımızın değişik yaş kategorilerinde almış oldukları dereceler kesinlikle tesadüfi değil. Bunun son örneğini Seyyide Şeyma Uzun ile yaşadık. Milli Takım için almış olduğu kota hem kendisi hem de bizler için bir övünç vesilesi oldu. İnşallah bu başarısını daha büyük başarılarla taçlandıracak. Her zaman bizlerin yanında olan desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Yücel Çelikbilek’e, Kulüp Başkanımız Salim Öztürk’e teşekkürlerimizi iletmek isterim” dedi.

İHA