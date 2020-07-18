Vücuttaki bütün organlarda tümör oluştuğu gibi beyinde tümör oluşabiliyor. Diğer organlarda kanser olarak adlandırılırken, beyinde oluşan tümör, beyin tümörü alarak adlandırılıyor. Beyinde iyi ve kötü huylu tümörler bulunabiliyor. İyi huylu olanlar kanser içermediği için, başarılı operasyonla alınabiliyorlar. Fakat kötü huylu olanlarda önceden teşhis ve tedavi uygulanmazsa kötü sonuçlar doğabiliyor.

Beyin tümörü nedir?

Normalde hücreler gelişir büyür ve ölürler. Ancak vücut dengesi bozulduğunda, ya ihtiyaç duyulmayan hücre üretimi yapılır ya da mevcut hücreler ölmezler. Bu durumda hücre birikimi kümeleşmeye başlayıp, tümör oluşumunu ortaya çıkarıyor.

Beyinde oluşan tümörler, kafatası içerisinde büyüyerek beyne baskı yapıyorlar. Baskı yaptıkları alana göre belirti vermeye başlıyorlar.

Beyin tümörleri birincil ve ikincil olmak üzere ikiye ayrılıyorlar. Birincil tümörler de kendi aralarında iyi ve kötü huylu olmak üzere ikiye ayrılıyorlar. İyi huylu beyin tümörleri, beyin zarlarından (menengiom) veya beyin içerisindeki sinirlerden (schwanom), doğuştan gelen kalıntı tümörleridir. Kötü huylu beyin tümörleri, anormal veya hızla büyüyen beyin tümörleri olup hızla büyüyüp, sağlıklı beyin hücrelerinin içerisine yayılırlar.

İkincil beyin tümörleri (metastaz), akciğer, meme, prostat, mide ve bağırsaklar gibi organlardaki kanserli hücrelerin beyne saldırması sonucunda oluşuyorlar.

Beyin tümörü belirtileri nelerdir?

* Baş ağrısı

* Bulantı, kusma

* Çift ve bulanık görme

* Sara nöbetleri

* Ayakta dururken veya yürürken denge problemleri

* Hafıza problemleri

* Konuşma ve kişilik bozuklukları

* Unutkanlık

* Kaslarda seğirme, kasılma, spazm ya da nöbetler

* Kollarda ve bacaklarda uyuşma, hissizlik, karıncalanma veya güç kaybı

Beyin tümörü neden oluşur?

Beyin tümörlerinin neden oluştuğu tam olarak bilinmiyor. Bunun için bilim adamları farklı senaryolar üretiyorlar. Genellikle genetik olduğu kabul ediliyor. Bununla birlikte beyin tümörünün oluşmasında belirli risk faktörleri oluşturulmuş durumda buna göre;

- Cinsiyet; erkeklerde daha çok görülmesine rağmen iyi huylu olanlar kadınlarda daha çok görülüyor.

- Irk; tüm beyin tümörleri beyaz ırkta daha çok görülüyor.

- Yaş; 70 yaşın üzerindeki kişilerde görülme oranı daha yüksektir. 10 yaşın altında olanlarda beyincik tümörleri daha sık görülüyor.

- Aile öyküsü; Ailesinde beyin glioması olan kişilerde beyin tümörü riski daha fazladır.

- Kafa travması

- Radyasyona maruz kalmak

- Bazı virüsler, kimyasal azo boyaları, hormonlar, aşırı cep telefonu kullanmak de beyin tümörüne yol açabiliyor.

Beyin tümörü tedavisi nasıl yapılır?

Beyin tümörünün tipine, yerleşimine, büyüklüğüne göre tedavi değişkenlik gösteriyor. Tedavi olarak da cerrahi, radyoterapi, kemoterapi gibi yöntemler uygulanıyor.

Beyin tümöründe kişiye özel tedavi uygulanıyor. Uygulanacak cerrahi operasyonda en önemli faktörler tümörün tipi, yerleşim yeri, hastanın yaşı, genel durumu ve ek problemlerdir.

Beyin tümöründe cerrahi tedavi için beyin biyopsisi ya da mikrocerrahi gibi iki seçenek bulunuyor. Beyin biyopsisinde tümöre yakın yerden küçük bir delik açılıyor. Bu delikten tümörün 3 boyutlu koordanitları hesaplanarak, alınıyor. Ortalama bir gün sonra taburcu oluyorsunuz.

Mikrocerrahi yönteminde tümörün tamamı çıkarılıyor. Bu yöntemde kafa iç basıncı düşürülüp, beyin tümörünün bölgesel etikleri sıfırlanıyor.

Kemoterapi (ilaçlı tedavi)’de önemli gelişmeler bulunuyor. Genellikle kötü huylu tümörlerde kullanılan bu yöntemle hastaların yaşam süreleri uzatılıyor.

Radyasyon (ışın tedavisi) ile birlikte radyocerrahi adı verilen Gamma Knife, CyberKnife yöntemleri de beyin tümörü tedavisinde kullanılabiliyorlar.

Beyin tümörü tedavisinde ameliyat riskli midir?

Beyin tümörü tedavisinde ilk adım tümörün mümkün olduğunca tamamının veya alınabildiği kadarının ameliyatla çıkarılmasıdır. Bu ameliyatlar da tümörün yerleşim yerine, yayılmasına ve hastanın durumuna bağlı olarak değişen oranlarda yan etki ve riskler içeriyorlar. Genel olarak ameliyatlar başarılı geçse de genel anestezi altında açık beyin ameliyatı yapıldığı için çok düşük de olsa ölüm riski içerebiliyor.

Beyin dokusundan kaynaklanan tümörlerle ilgili en önemli sorun, ameliyat sırasında normal beyin dokularından ayırt edilememeleridir. Bunun sonucunda da tümörün sınırları tam olarak tespit edilemiyor.

Beyin cerrahisinde, tümörün etrafından geniş bir sağlam doku ile çıkartılması mümkün değildir. Çünkü beyinde milimetrik düzeyde bile olsa normal doku kaybı konuşma, hareket ve diğer birçok fonksiyonunuzda kayba yol açabiliyor.