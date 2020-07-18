Her yaş aralığında beyin kanaması yaşanabilmektedir. Ancak özellikle 50 ile 60 yaşlarında çok fazla meydana gelen bir durum olarak değerlendirmek mümkün. Kadınlarda erkeklere oranla 3 kat daha fazla beyin kanaması yaşandığı bilinmektedir. Meydana gelen farklı problemler sebebiyle her sene oldukça fazla sayıda insanın ölümüne sebep olmakta veya ciddi hasarlar bırakmaktadır.

Beyin kanaması nedir?

Belli başlı bazı durumlar nedeni ile beyin kanaması yaşanmaktadır. Özellikle darbe ya da çarpma ile beraber yaşanabilecek iç kanama veya ciddi travmalar ile beyinde meydana gelen problemler beyin kanaması olarak bilinmektedir. Daha açıklanmalı anlatmak gerekirse atardamar duvarının zayıflaması sebebiyle damarlarda balonsu bir yapı meydana gelir. Özellikle bu yapı oldukça zayıftır. Meydana gelen bu balonsu yapının yırtılması ile beraber beyin kanaması meydana gelir. Bu doğrultuda iki farklı beyin kanaması yaşanmaktadır. Bunlardan biri kaza veya yaralanma ile ortaya çıkan travmatik problem; diğeri ise doğal olarak meydana gelen spontane beyin kanamasıdır.

Beyin kanaması belirtileri nelerdir?

Belli başlı bazı durumlar eşliğinde ortaya çıkan unsurlar ile beraber beyin kanaması belirtileri meydana gelir.

- Tek taraflı yüz felci,

- Bacaklarda yaşanan uyuşukluk ve karıncalanma,

- Kollarda güçsüzlük ve havada tutma zorluğu,

- Görmede problem ve göz kapaklarının düşmesi ile beraber gözleri kontrol edememe,

- Yutkunma zorluğu,

- Mide bulantısı ile kusmanın yanı sıra tat alma duyusunda problemler,

- Beyindeki kan akışının azalması ile baş dönmesi,

- Denge ve koordinasyonda zayıflık,

- Şiddetli baş ağrısı ve bilinç kaybı,

- Uyku hali ve konuşmada zorlanma ile beraber konuşulanı anlamama,

Beyin kanaması tedavisi

Beyin kanaması çok ciddi bir problemdir ve spontane ya da travmatik problemler söz konusu olduğunda, belirtiler üzerinden mutlaka ambulans çağrılmalıdır. Bu doğrultuda kişi ilk 24 saat müşahede altında tutulmakta ve belirtilerin daha net anlaşılması imkanı sağlanmaktadır. Daha sonra beyin kanamasına sebep olan komplikasyonlar uzman doktor kontrolü altında ele alınacak cerrahi yöntemi ile durdurulur. Yoğun bakım ünitesinde kontrol altına alınan hasta için ameliyat gerçekleştirilir. Daha sonra belirli süre yoğun bakımda kalarak hasta uyandırılmak suretiyle birincinin açık olup olmadığına bakılır.

Beyin kanaması nasıl anlaşılır?

Beyin kanaması ortaya çıkan bazı belirtiler ile beraber anlaşılmaktadır. Özellikle kesin tanı için öncelikli hasta müşahede altında tutulur. Daha sonra bazı tetkik ve teşhis yöntemleri üzerinden gerekli çalışmalar neticesinde, beyin kanaması kesin olarak ortaya çıkarılır. Bunun için ilk 24 saat kontrol çok önemlidir. Böylece tıp açısından uzman doktor kontrolü altında ele alınan uygulamalar eşliğinde teşhis kesin olarak konur. Böylece yoğun bakım takibi ile beraber ele alınan cerrahi müdahale, kişinin sağlığına yeniden kavuşmasına ve bilincinin tekrar açılmasına imkan tanır.

Beyin kanaması neden olur?

Beyin kanaması iki farklı sebep üzerinden yaşanabilmektedir. Bunlardan biri birtakım yaralanma ve kaza ile beraber ortaya çıkan travmatik problemlerdir. Alınan bir darbe ile beraber iç basınç eşliğinde iç kanama gerçekleşebilmektedir. Diğeri ise tamamen doğal bir süreç içerisinde vücudun kendi iç bünyesinde gerçekleştirdiği spontane beyin kanamasıdır. Durumun neden kaynaklandığı ve nasıl olduğuna dair bilgi için mutlaka gerekli teşhis ve tetkik yöntemlerin ele alınması gerekir.

Beyin kanaması tedavisi nasıl olur?

Beyin kanamasının tedavisi genel olarak ameliyattan geçer. Beyinle ilgili herhangi bir durum söz konusu olduğu zaman daima uzman cerrah kontrolü altında cerrahi yöntemler ön plana çıkarılır. Beyin kanaması ilk anda belirti vermediği için genel olarak ilk 24 saat müsaade gerçekleştirilir. Yapılan bu müşahede yoğun bakım altında kontrol ile sağlanır. Kontrolün gerçekleştiği esnada belli başlı bazı teşhis yöntemleri ele alınır. Sonuç olarak sebep ve ilgili bölge tespit edildikten sonra uzman doktor ile beraber ameliyata karar verilir. Ameliyatın ardından ise bir süre daha hasta müşahede altında tutulur ve bilincinin açılması beklenir.