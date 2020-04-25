Vücutta yönetim mekanizması beyin ismi verilen organdır. Bu sebeple işlevselliği açısından son derece önemli olan beyinde, meydana gelecek olan hasarlar kişilerde ölümcül niteliğinde olabilmektedir. Kafa içerisinde ve boyunda bulunan damarların esas işlevleri arasında beyinciği ve beyni besleme görevleri vardır. Bu damarların içerisinde oluşabilecek tıkanmalar ciddi problemlere sebep olabilmektedir. Beyin damar tıkanıklıkları gerektiği gibi tedavi edilmemesi halinde hastanın hayatını kaybetmesine neden olabilmektedir. Bu sebeple beyin damar tıkanıklıklarının ciddiye alınması gereken hastalıklar olduğu unutulmamalıdır.

Beyin damar tıkanıklığı nedir?

Vücudumuzda kafa yapısı içerisinde bulunan ve boyun kısmında yer alan damarların içerisinde tıkanmalar oluşmasına beyin damar tıkanıklığı denmektedir. Bu hastalık bazı insanlarda herhangi bir sorun teşkil etmezken bazı insanlarda ciddi hasarlara yol açabilmektedir. Herhangi bir olası belirti olması halinde doktora gidilmelidir. Çoğu hastalıkta olduğu gibi beyin damar tıkanıklıklarında da erken teşhis oldukça önemlidir.

Beyin damar tıkanıklığı neticesinde felç (inme), tansiyonun yükselip alçalması ile kişilerin hayatlarını kaybetmelerine yol açabilen bu hastalıkta da, hastalığın olduğunu ifade eden bazı belirtiler gözlemlenmektedir.

Beyin damar tıkanıklığı neden oluşur?

Beyinde toplamda dört tane atardamar bulunmaktadır. Bu atardamarların temel işlevleri beyinciği ve beyni beslemektir. Bununla beraber damarların bir diğer görevleri de kanın vücut içerisine iletilmesi ve beyne iletilmesidir. Damarların tıp biliminde adı karotistir. Beyinde bulunan damarlar iç damarlar ve dış damarlar olarak ikiye ayrılırlar. İç damarlar beyni besler, dış damarlar ise yüzü ve kafatasını beslemektedir.

Vücut içerisinde ayrı ayrı olan damarlar beyne doğru tek damar olarak birleşirler. Beyinde ise bu damarlar tek halden ayrılıp çokgen şekline geçerler. Bunun sebebi, herhangi bir damarın tıkanması halinde diğer damarların işlevselliğine tıkanmadan devam edebilmesi içindir. Bu sayede beyincik ve beynin beslenmesi sürecinde herhangi bir aksaklık yaşanması önlenmiştir.

Beyin tıkanıklığı genel olarak beyin iç damarlarında, dış damarların çene bölgesindeki kısımlarda, vertebral ve baziler damarlarda gerçekleştiği bilinmektedir. Damar tıkanıklıkları ve beyin kanaması genellikle felç yani inme durumlarına sebep olmaktadır. Tıkanıklığın sebep olduğu felç durumları genel olarak yemek yerken, uykudan uyanıldığında ya da yere eğilim gösterildiğinde ortaya çıkmaktadır.

İnme yani felç olma süreci genellikle ani bir şekilde etkisini göstermektedir. Fakat bunun dışında birkaç gün evvel belirtilerini gösterebilmektedir. Bu belirtiler genellikle, yüz bölgesinde kızarma, aşırı sinirlilik halleri, baş ağrıları ve baş dönmesi şeklindedir.

Beyin damar tıkanıklığı belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır?

Genel anlamda kırk yaş üzeri olan insanlarda gözlemlenen bu durum, ciddi bir problemin habercisi olabilmektedir. Beyinde gerçekleşen damar tıkanıklıkların belirtileri şu şekildedir:

- Şiddetli baş ağrıları

- Ara sıra meydana gelen bilinç kaybı

- Uyku durumunda olmak

- Harekette meydana gelen bozukluklar

- Görme duyusunda meydana gelen bozukluklar

Bu belirtilerin uzun sürelerde devam etmesi olası felç geçirme durumlarını gösterebilmektedir. Bu ihtimal fazlasıyla yüksektir. Hastanın yere düşmesi veya hareketsiz kalması ile felç olayı gerçekleşir.

Felç hastalığı ikiye ayrılır. Bunlardan birincisi kalıcı felç ikincisi ise geçici felç durumudur. Geçici olan inme yani felçlerin etkileri genellikle bir gün içinde ortadan kalkar. Damar tıkanıklığının neticesinde pıhtı atılması ve kansızlık gözlemlenir ise geçici felç hastalığı yaşanır.

Felç sebebi ile ani bir şekilde görme bozukluğu, konuşmada zorluk, bacak ve kollarda denge kaybı, tutamama sorunları ortaya çıkmaktadır. Ancak geçici felçler kısa bir sürenin ardından ortadan kalkar ve hasta hiçbir şekilde kalıcı etkilerle karşılaşmaz.

Damar tıkanıklığı sebebi ile beyin kanaması meydana gelir ise;

- Yüksek ateş

- Kusma

- Mide bulantısı

- Koma hali

- Çırpınma hali görülmektedir.