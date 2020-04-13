Kanal D’nin sunuculuğunu Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt’ın yaptığı, hafta sonları yayınlanan “Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa” programına, Beyazıt Öztürk canlı yayın konuğu oldu. Sessizliğini 2. Sayfa’ya bozan Öztürk, Kanal D ekranlarında yeniden yayınlanmaya başlayan 'Beyaz Show' için, "Programı yeniden yapmak istiyorum” dedi.