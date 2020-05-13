Beyaz leblebi içerisinde pek çok vitamin ve minerali barındıran bir besindir. Bu açıdan sağlığa da faydaları oldukça fazladır. Özellikle gebelik sırasında beyaz leblebinin tüketimi kemik ve saç sağlığı açısından hem anneye hem de bebeğe büyük yarar sağlamaktadır.

Beyaz leblebinin faydaları neler?

Beyaz leblebi hem mineral hem de vitamin bakımından zengin bir içeriğe sahip olduğu için faydaları da o kadar fazladır. Özellikle beyaz leblebi mide ve sindirim problemlerine iyi gelmektedir. Bunun yanı sıra beyaz leblebinin faydaları şu şekildedir;

- Sindirim sisteminin doğru şekilde çalışmasını sağlar.

- Sindirimle ilgili tüm problemlerin giderilmesine yardımcı olur.

- Kalp ve damar hastalıklarının önlenmesinde etkilidir.

- Kanser riskini azaltır.

- Saç ve deri hastalıklarına iyi gelir.

- Kan basıncının dengelenmesine yardımcı olur.

- Kemiklerin güçlenmesini sağlar.

- Kemik ve eklem ağrılarının giderilmesinde etkilidir.

- Saç ile ilgili hastalıkları gidermeye yardımcı olur.

- Bazı araştırmalar sonucunda böbrek taşları ve böbrek ağrısına da iyi geldiği bilinmektedir.

Hamilelikte beyaz leblebi tüketmenin faydaları nelerdir?

Gebelikte beyaz leblebi tüketmenin ilk faydası, beyaz leblebi içerisinde bulunan vitamin ve minerallerin alınmasıdır. Beyaz leblebi özellikle mineral bakımından zengin bir yemiş türüdür. Bu sayede hamilelik döneminde beyaz leblebi tüketen anneler, mineral bakımından daha sağlıklı olurlar. Ayrıca hamilelik döneminde beyaz leblebi tüketen anne adayları, tüm mide ve sindirim ile alakalı sorunları da uzaklaştırır. Özellikle sürekli mide bulantısı yaşayan kişilerde beyaz leblebi mide bulantısının ve diğer mide sorunlarının giderilmesini sağlar.

Gebelik döneminde bağırsak yani sindirim sorunları da oldukça fazla yaşanır. Bu sorunlar beyaz leblebi sayesinde giderilir. Ayrıca beyaz leblebi tüketimi bebeklerin de sağlığını olumlu yönde etkilemektedir.

Beyaz leblebi besin değerleri nelerdir?

Beyaz leblebi içerisinde pek çok vitamin ve mineralleri içermektedir. Bu vitamin ve minerallerin tümü insan sağlığı açısından önemli faydalara sahiptir. Beyaz leblebi içerisinde bulunan besin değerleri ise şu şekildedir;

- Protein,

- Karbonhidratlar ve lifler,

- Çinko,

- Demir,

- Fosfor,

- Magnezyum,

- Folat,

- Mineral ve oldukça kuvvetli bir antioksidan kaynağıdır.

- Vitamin açısından ise A, C, B6, B12 gibi vitaminler bulunmaktadır.

Beyaz leblebinin kilo kaybına etkisi nedir?

Beyaz leblebi, kilo vermek isteyen pek çok kişinin tükettiği besinler arasında yer alır. Bunun nedeni ise beyaz leblebinin güçlü bir protein kaynağı olmasıdır. Beyaz leblebi içerisinde bulundurduğu protein ve çeşitli mineral ile vitaminler sayesinde kişilerin daha uzun süre tok kalmasına fayda sağlar. Bu sayede hızlı ve etkili kilo vermek isteyenler için beyaz leblebi büyük bir yardımcıdır.

Beyaz leblebi ve antioksidan özelliği

Beyaz leblebi içerisinde çeşitli antioksidan bileşiklerini bir araya getirmektedir. Özellikle polifenoller, fıtoutrientler ve beta karoten gibi antioksidan bileşenlerini beyaz leblebide bulunmaktadır. Bu antioksidanların tümü vücuttaki stresi azaltır ve kişilerde bir rahatlama sağlar. Ayrıca antioksidanlar kişileri kronik hastalıklardan da korumaktadır. Bu antioksidanların tümü vücudu kötü içerikli hücrelere karşı korur ve kanser gibi kötü hücrelerin vücutta oluşmasını engeller. Aslında beyaz leblebinin sağlık açısından pek çok faydası bu antioksidanlardan kaynaklanmaktadır.

Beyaz leblebinin göz ve saç sağlığına etkileri nelerdir?

Beyaz leblebi, hem göz hem de saç sağlığına büyük faydaları olan bir besindir. Beyaz leblebi içerisinde bulunan vitaminlerin tümü saçlara ve göz sağlığına iyi gelmektedir. Özellikle içerisindeki A, C ve E vitaminleri sayesinde göz bozukluklarının ilerlemesini durdururken, göz sağlığının da korunmasına yardımcı olur. Kişilerin yaş ilerlemesine bağlı olarak ortaya çıkacak tüm göz sorunları için beyaz leblebinin faydaları çok büyüktür.

Beyaz leblebi saç sağlığı ve saç diplerinde görülen hasarlar konusunda da etkilidir. İçerisindeki vitaminlerin tümü saçların daha hacimli ve parlak olmasını sağlar. Bununla beraber saç diplerinde genellikle deri hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkan yara benzeri sıkıntıların da giderilmesinde etkilidir.