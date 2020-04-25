En çok tüketilen çerezler arasında yer alan beyaz leblebi, lezzetinin yanı sıra özellikle sağlık açısından önemli faydalar sağlamaktadır. Tabii bu besin kaynağını tüketimini gerçekleştirirken mutlaka miktarına dikkat etmek gerekmektedir. Zira önemli oranda kalori barındırdığını söylemek gerekir. Ancak karbonhidrat ile beraber özellikle protein açısından önemli bir besin kaynağıdır. Yağ oranı ve gerekli vitamin ile mineraller üzerinden de yeterli dengeyi sağlamış bitkiler arasındadır. Düzenli olarak tüketiminin önemli faydalar getirdiğini söylemek gerekir.

Beyaz leblebi kaç kalori?

Sunduğu faydalar ve lezzet nedeniyle çok fazla tüketimi gerçekleştirilen beyaz leblebi için, pek çok kişi kaç kalori olduğunu merak ediyor. Genel olarak bu besinin 100 gramında 357 kcal kalori olduğu söylenebilir. Aynı zamanda bir avuç yani 20 gramlık beyaz leblebi içerisinde ise 72 kcal kalori bulunuyor. Genel olarak ortalama gün içerisinde bir avuç beyaz leblebi yemek hem yüksek kaloriyi engeller hem de önemli vitamin ve mineral takviyesi sağlar.

Beyaz leblebi besin değerleri

100 gram üzerinden ele alındığında beyaz leblebi içerisinde önemli oranda farklı besin değerleri bulunmaktadır.

- 357 kcal kalori,

- Karbonhidrat 58 gram,

- Lif 7,7 gram,

- Protein 19,9 gram,

- Yağ 5 gram,

Bunların dışında A ve C vitamini, potasyum, kalsiyum ve demir açısından düşük miktarların bulunduğunu dile getirmek gerekir. Ancak özellikle yüksek lif oranı sayesinde bağırsakları çalıştırma konusunda önemli potansiyel teşkil ediyor. Bağırsak tembelliğini ortadan kaldırarak hızlanmasını olanak sağlamaktadır. Diğer yandan çinko, folat, fosfor ve magnezyum gibi kaynaklar da yer almaktadır.

Beyaz leblebinin faydaları nelerdir?

Beyaz leblebi sunduğu pek çok farklı fayda ile günümüzde yoğun olarak değerlendiriliyor. Hem lezzet sunması hem de sağlık açısından önemli faydalar getirmesi, son dönemlerde çok fazla tüketilmesindeki temel nedenler arasında gelmektedir.

- Beyaz leblebi antioksidan kaynağıdır.

- Bağırsakları tembellikten kurtarır ve hızlı şekilde çalışmasına olanak verir.

- Zengin protein kaynağı, vitamin ve minerallerle uzun süre tok kalma şansı sağlayarak kilo kaybına destek olur.

- Yüksek lif oranına sahip olması sindirim sistemini güçlendirir.

- Yine yüksek lif nedeniyle kolesterolü dengeler; pek çok kalp hastalıklarını önler.

- Zengin protein kaynağıdır.

- İçeriğindeki vitamin ve mineraller ile kemik güçlenmesine katkı verir.

- Kan basıncını korur.

- Genetik bozukluklarının önüne geçer.

- Göz sağlığını arttırır.

Bu gibi daha sayılabilecek pek çok farklı faydası ile beyaz leblebi günümüzde yoğun olarak tüketilmektedir.

Günlük beyaz leblebi tüketimi

100 gram beyaz leblebi içerisinde 357 kcal kalori bulunmaktadır. Genel olarak bir avuç leblebide ise ortalama 72 kcal kalori bulunur. Aynı zamanda önemli protein, yüksek lif ve farklı vitamin ile mineral kaynağıdır. Bu sebepten mutlaka tüketilmeli ancak en fazla bir avuç gün içerisinde değerlendirilmelidir. Daha yüksek miktarlar önemli oranda kilo alımına sebebiyet verebilir.



