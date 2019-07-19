Galatasaray taraftarları arasında Falcao çılgınlığı sürüyor. TRTSPOR'un haberine göre Sarı-Kırmızılı takım dünyaca ünlü golcü Falcao ile prensipte anlaştı.

Sarı-Kırmızılı taraftarların heyecanlı bekleyişi sürerken şarkıcı Betül Demir'den Falcao paylaşımı geldi.

Demir twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Şimdi Falcao bize yakışır mı yakışır, ama Fatih Hoca ne derse o" ifadelerini kullandı.

Demir'in bu paylaşımı Galatasaraylı taraftarların büyük beğenisini kazandı.