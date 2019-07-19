Betül Demir'den Falcao ve Galatasaray paylaşımı

Galatasaraylı kimliği ile tanınan şarkıcı Betül Demir'den golcü Falcao ile ilgili paylaşım geldi.

19 Temmuz 2019, Cuma 13:06
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Betül Demir'den Falcao ve Galatasaray paylaşımı

Galatasaray taraftarları arasında Falcao çılgınlığı sürüyor. TRTSPOR'un haberine göre Sarı-Kırmızılı takım dünyaca ünlü golcü Falcao ile prensipte anlaştı. 

Sarı-Kırmızılı taraftarların heyecanlı bekleyişi sürerken şarkıcı Betül Demir'den Falcao paylaşımı geldi.

Demir twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Şimdi Falcao bize yakışır mı yakışır, ama Fatih Hoca ne derse o" ifadelerini kullandı.

Demir'in bu paylaşımı Galatasaraylı taraftarların büyük beğenisini kazandı.

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