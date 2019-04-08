Bettiol galibiyetin şokunu atlatamadı

A. Batuhan Özdemir /fanatik.com.tr

Profesyonel bisiklet kariyerindeki ilk galibiyeti, bir anıtsal klasik olan 103. Flanders Turu'nda elde eden Alberto Bettiol(EF Education First), zaferin şokunu uzun süre üstünden atamayacak gibi görünüyor.

Yarış sonrası basın toplantısında konuşan İtalyan bisikletçi, yaşadığı duyguları şu sözlerle ifade etti:

"Burada ne yapıyorum?"

"Paterberg'den sonra hayatımın en uzun kilometreleriydi. Sportif direktörüm pedal çevirmeye devam etmem gerektiğini söyledi. Bu sırada hiç arkama bakmadım ve beni zorlayacak bir rüzgar da yoktu. Takım arkadaşım Langeveld, sürekli bağırarak herkesin yorulduğunu söylüyordu. Buna karşın içinde bulunduğum duruma inanamıyordum. Kendi kendime 'Burada ne yapıyorum? Flanders Turu'nu kazanıyorum! deyip duruyordum."

"Halen olayı idrak edemedim"

"Arkama kesinlikle bakmıyordum. Bitişe 1 km kala sağımda beliren bir gölge gördüm ama daha sonra onun bir motosiklet olduğunu anladım. Son 500 metrede, televizyonda farkedilmeyen 0,2'lik bir yokuş var, çok değil ama o anda benim için Mortirolo'dan daha zordu. Halen daha olayı tam olarak idrak edebilmiş değilim. Burada ne yapıyorum ve sizinle ne hakkında konuşuyorum?"

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