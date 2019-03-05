Beto: Sırrım çok çalışmak

Maçın 90+4’üncü dakikasında Skubic’in penaltısını çıkaran deneyimli file bekçisi bu sezon 3’üncü kez beyaz noktadan gole izin vermedi. Beto, geçen sezon da 4 penaltıya geçit vermemişti. Penaltılardaki bu başarısını, “İşin sırrı çok çalışmak” diyerek özetleyen Beto, “Rakiplerinizi tanımalısınız, ne şekilde penaltı attıklarını iyi bilmelisiniz. Bunun yanında reaksiyonunuz ve hızınız da çok önemli. Hafta boyunca rakibe göre bununla alakalı olarak çalışmalar yapıyorum. 30’un üzerinde penaltı kurtardım” dedi.