Beto: İyi bir başlangıç çok önemliydi
Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Göztepe'de maçın son anlarında yaptığı kurtarışla dikkat çeken Portekizli kaleci Beto, maç sonunda yaptıkları yeni statta iyi başlangıç yapmalarının çok önemli olduğunu belirtti.
Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.
Maç sonunda yaptığı kurtarışla galibiyette büyük rol oynayan Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto, karşılaşma sonunda açıklamalarda bulundu.
Yeni statlarında iyi başlangıç yapmanın önemine dikkat çeken Beto, "Bugün kurtarışımdan daha önemli olan takımımızın aldığı galibiyetti. Yeni stadımızda iyi bir başlangıç yapmak çok önemliydi. Taraftarlarımıza, hakemlere, rakibimize saygımız çok büyük. Çok mutluyuz, herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.