Beto: İyi bir başlangıç çok önemliydi

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Maç sonunda yaptığı kurtarışla galibiyette büyük rol oynayan Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto, karşılaşma sonunda açıklamalarda bulundu.

Yeni statlarında iyi başlangıç yapmanın önemine dikkat çeken Beto, "Bugün kurtarışımdan daha önemli olan takımımızın aldığı galibiyetti. Yeni stadımızda iyi bir başlangıç yapmak çok önemliydi. Taraftarlarımıza, hakemlere, rakibimize saygımız çok büyük. Çok mutluyuz, herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.



