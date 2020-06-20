Portekiz'in önemli futbol sitelerinden Bolanarede.pt, Göztepe'nin kalecisi Beto ile bir röportaj gerçekleştirdi. Geleceğiyle ilgili konuşan Beto, "Ben Göztepe'de kariyerime devam etmek istiyorum ve bu konuda görüşmeler devamediyor. Ortak noktada buluşmak için her iki taraf da çaba gösteriyor. Ancak futbol kariyerimi ise ülkem Portekiz'deki Sporting Lizbon kulübünde sonlandırmayı hayal ediyorum. Ama elbette bu karar sadece bana bağlı olmayacak" yorumunu yaptı.