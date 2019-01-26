Beto: Galibiyetle ayrılan biz olmalıydık

Spor Toto Süper Lig'in 19. hatfa maçında Galatasaray ile Göztepe İzmir Bornova Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 10 maçlık cezası sona eren Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim bu maçta takımının başında yer aldı. Yağan yağmur nedeniyle oldukça kötü bir zeminde oynanan maçtan galibiyeti çıkartan taraf 1-0'lık skorla Galatasaray oldu. İstanbul ekibi 3 puanı hanesine yazdırarak puanını 35 yaptı ve zirve yarışında Başakşehir'i takibini sürdürdü. Göztepe ise 22 puanda kaldı.

Mücadelenin ardından Göztepe'nin tecrübeli file bekçisi Beto, yayıncı kuruluşun sorulaırnı yanıtladı.

İşte Portekizli'nin maç sonu açıklamaları:

"Bence güzel bir maçtı, futbolda böyle şeyler var. Futbol her zaman adil bir oyun değil, bugün bu sahadan galibiyetle ayrılacak bir takım varsa, bu da bizim takım olmalıydı diye düşünüyorum."