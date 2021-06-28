Beşitaş Rosier transferini bitiriyor
Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Sporting Lizbon'lu Valentin Rosier'in transferini bitirmeye hazırlanıyor. Portekiz basını siyah beyazlıların 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmaya hazırlandığını ve en Pazar gününe kadar transferi bitirmeyi amaçladığını yazdı.
Beşiktaş , geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan Valentin Rosier transferini bitiriyor.
Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre siyah beyazlılar Sporting Lizbon'da forma giyen başarılı sağ beki kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Haberde Beşiktaş'ın Fransız futbolcunun sezon öncesi çalışmalarda yer alabilmesi için en geç Pazar günü transferi sonuçlandırmayı planladığı belirtildi.
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4 milyon euro artı yüzde 25 pay
Marsilya'nın da gündeminde olan Rosier için siyah beyazlılar, son olarak 2 milyon euro artı sonraki transferden yüzde 25'lik pay teklifinde bulunmuştu. 24 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Türkiye Süper Ligi ve Türkiya kupası olmak üzere toplam 37 maça çıkmış ve 3 kez rakip ağları havalandırmayı başarmıştı.