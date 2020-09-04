Yeşil-siyahlıların en büyük destekçilerinden olan Dutlulu, belediye olarak kulübe desteklerinin değişmeyeceğini söyledi. Kendisiyle başkan adayı olmak için kimsenin görüşme yapmadığını söyleyen Dutlulu, sosyal medya hesabından, "Bana Akhisarspor'a başkan olmak istediğini söyleyen herhangi bir kişi olmamıştır. Yaklaşık 120 üyesi olan kulübümüzde bu üyelerden kim başkan seçilirse seçilsin belediye olarak vereceğimiz destek bellidir ve değişmeyecektir. Bu zor günlerde önemli olan Akhisarspor'un geleceğidir" dedi. Akhisarspor'da kulübün geleceğiyle ilgili bugün tesislerde kentin tüm yöneticilerinin katılımıyla toplantı düzenlenecek.

GERGİN BEKLEYİŞ

Yeni sezon öncesi 7 futbolcunun ayrıldığı Akhisarspor'da kalan oyuncular olağanüstü kongre kararı sonrası meraklı bekleyiş içinde. Mevcut kadrosuna geçen sezondan kalan 8 milyon 523 bin TL borcunu karşılıklı görüşmelerle 3 milyon 290 bin TL'ye indiren Akhisarspor, mali sıkıntıları nedeniyle bu rakamı da takıma ödeyememişti. Akhisar'da lige kısa süre kala kadrodan başka kopmalar olabileceği belirtildi. Yeşil-siyahlı ekip, eski yabancı futbolcularına olan 1.7 milyon Euro kesinleşmiş borcu nedeniyle FIFA kanalıyla transfer yasaklısı konumunda.

AKHİSAR, (DHA)