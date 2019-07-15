Beşiktaş'tan yerli transfer harekatı

Beşiktaş, 2 yerli oyuncu kadrosuna katmak için harekete geçti. SiyahBeyazlılar, Altınordu’da Kerim Alıcı ve Eskişehirspor’dan Mehmet Özcan’ı transfer etmek istiyor.

15 Temmuz 2019, Pazartesi 13:15
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Beşiktaş'tan yerli transfer harekatı

Transferde sessizliğini koruyan Beşiktaş, kadrosuna 2 yerli oyuncu katmak için temaslara başladı.

Siyah Beyazlılar'ın ilk hedefi, Altınordu’nun sağ beki Kerim Alıcı. 22 yaşındaki oyuncuyu Gökhan Gönül’e alternatif olarak transfer etmek isteyen yönetim kurulu, İzmir ekibi ile anlaşmaya çalışıyor. Geçen sezon Spor Toto 1. Lig’de 30 maça çıkan Kerim, 3 gol attı.

Beşiktaş, Eskişehirspor’dan Mehmet Özcan için de resmi girişimlere başladı. Siyah Beyazlılar, defansif ortasaha pozisyonunda oynayan 20 yaşındaki futbolcuyu da kadrosuna katmak istiyor. Mehmet, geçen sezon kırmızı-siyahlı ekip ile Spor Toto 1. Lig’de 34 karşılaşmada görev yaptı.

Beşiktaş yönetimi, iki transferi de 1 hafta içinde tamamlayıp, Kerim ve Mehmet’in Avusturya kampında yer almasını planlıyor. (Ntv Spor)

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