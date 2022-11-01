Beşiktaş 'ta ikinci Şenol Güneş dönemi başlamasıyla birlikte ocak ayı transfer çalışmaları hızlandı. Dünya Kupası'na kadar lig maçlarına odaklanan siyah beyazlılarda sıcak bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar Süper Lig'den sürpriz bir ismi listesine ekledi.

Kartal'da tecrübeli hoca Güneş ve sportif direktör Ceyhun Kazancı ile birlikte çalışmalarına başladı. Beşiktaş, Kayserispor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ramazan Civelek'i transfer etmek için listesine ekledi ve çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe altyapısında yetişti

Fenerbahçe altyapısında yetişen ve 2017'de profesyonel olan Ramazan Civelek, kiralık olarak Gaziantep FK, Sakaryaspor ve Fatih Karagümrük formalarını giydi.

Ramazan Civelek'in Kayserispor performansı

2019'da bonservisiyle birlikte Karagümrük'e giden Ramazan, 2020-2021 sezonunun devre arasında 200 bin Euro bonservis ücreti karşılığında Kayserispor'a gitti.

26 yaşındaki futbolcu; Kayseri'de 60 maçta 3 gol ile 7 asist yaptı ve 10 gole katkı sundu. (Ajansspor)