Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, göreve gelir gelmez takımın savunma hattındaki problemlerden dolayı yönetimden transfer talebinde bulunmuştu. Güneş'in, savunma becerisi ek stoper ve sağ bek talebi dol sonrasında kulübün yabancı kotasının u olması sebebiyle, yerli isimler üzerine yoğunlaşan yönetim, 2 ismi hedef olarak belirledi. İşte detaylar...

Caner Erkin liste dışı

Masuaku'nun sakatlığı ve performans düşüklüğü sebebiyle savunmanın soluna alternatif arayan Beşiktaş'ta Caner Erkin iddiaları gündeme geldi. Karagümrük'le olan sözleşmesini fesheden oyuncu maliyeti ve yerli kontenjanı sebebiyle gündemetaşınsa da bu söylenti Beşiktaş taraftarının genelinin tepkisine yol açtı. Ancak konuyla ilgili olarak bilgilendirmede bulunan Siyah-Beyazlı yöneticilerin, Caner'in transfer planlamalarında yer almadığını net bir şekilde dile getirdiği öğrenildi.





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Ön liberoya Nampalys Mendy

Beşiktaş, Atiba'nın ilerleyen yaşı, Josef'in bu sezon beklentilerin altında kalması nedeniyle ön liberoya takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda gündeme gelen son isim Nampalys Mendy oldu. Leicester City ile kontratı bitecek olan 30 yaşındaki Senegalli ön libero için teklif hazırlığı başladı. Ülkesi ile Dünya Kupası'nda ter döken Mendy ile turnuva sonrası ilk temasın kurulması planlanıyor.

Saiss teklifine jet ret!

Kara Kartal'ın tecrübeli stoperi Romain Saiss, Fas Milli Takımı’yla Dünya Kupası grup aşamalarında ortaya koyduğu başarılı performansla büyük beğeni kazanmıştı. Bu gelişme sonrasında birçok kulübün, menajerler aracılığıyla nabız yoklamaya başladığı deneyimli oyuncu için kulübe bir Fransız ekibinden 3 milyon Euro'luk teklif geldiği ortaya çıktı. Ancak Beşiktaş Yönetimi'nin bu öneriyi değerlendirmeye bile almadan reddettiği kaydedildi. Siyah-Beyazlılar, Saiss için 7 milyon Euro istiyor.

Emrecan Uzunhan çıkış peşinde

Sezon başında İstanbulspor'dan büyük umutlarla transfer edilen Emrecan Uzunhan, forma rekabetinde geri planda kalmıştı. Takımın Antalya kampında teknik direktör Şenol Güneş'in gözüne girmeye çalışacak olan genç sol stoper, bunu başaramazsa ocak ayında bir Süper Lig kulübüne kiralık olarak gönderilecek.









Tayfur Bingöl'ün hedefi istikrar!

Transfer döneminin son gününde Beşiktaş'a kazandırılan Tayfur Bingöl, kısa sürede takımda; sol bek, sağ bek, ön libero, orta saha ve sağ kanat hatlarında görev yaptı. Çok yönlü bir oyuncu olması sebebiyle teknik direktör Şenol Güneş'in takımda tutulmasını istediği tecrübeli oyuncu, Antalya kampında da istikrarını sürdürüp, Beşiktaş'ın Alanyaspor 'dan bonservisini almasını sağlamaya çalışacak.

Liste başında Onur Bulut var

Kayserispor'la ortaya koyduğu istikrarlı görüntüyle dikkat çeken tecrübeli sağ bek Onur Bulut, yerli adaylar arasında liste başında yer alıyor. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Onur, Kayseri'yle yeni kontrat yapmayacak. Kariyerine İstanbul'da devam etmeyi planlayan 28 yaşındaki futbolcuyu kısa sürede ikna etmeyi planlayan idareciler, Kayserispor'u da düşük bir bonservis bedeline ikna hem edip hem kulübünün para kazanmasını hem de oyuncunun ocakta Beşiktaş'a gelmesini sağlamayı amaçlıyor.

Kaan Ayhan için limitler zorlanacak

İtalya Serie A ekibi Sassuolo'ya transferinin ardından başta Beşiktaş olmak üzere birçok Türk kulübünün radarına giren Kaan Ayhan, Serie A ekibinden kopamamıştı. Tecrübeli stoper için birkaç kez girişimde bulunan, ancak olumlu dönüş alamayan yönetim, bu kez kararlı...

İdareciler, Kaan için ekonomik limitleri zorlayıp satın alma opsiyonlu ile kiralama formülüyle bu kez Sassuolo'yu ikna etmeyi amaçlıyor.







