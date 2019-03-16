Beşiktaş geleceğin temellerini atmak için harekete geçti. Yabancı kuralında olması beklenen değişiklik karşısında sıkıntı yaşamak istemeyen siyah beyazlılar, transfer politikasını yeniden şekillendirecek.

Yönetim sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Atiba ve Adriano'nun yanı sıra Quaresma, Karius ve Larin ile de yollarını ayırmayı planlıyor. Tüm yabancılar için tekliflere açık olacağının sinyalini veren siyah beyazlılarda hedef yeni Güven Yalçın'lar ve Dorukhan Toköz'ler bulmak.

İLHAM KAYNAĞI OLDULAR

Sezon başında Bayer Leverkusen'in ikinci takımından transfer edilen Güven Yalçın ile Eskişehirspor'dan kadroya katılan Dorukhan Toköz yönetime ilham kaynağı oldu. İkili, düşük maliyetlerinin yanı sıra sergiledikleri performans ile de takımın en önemli kazançları olarak görülüyor.

Beşiktaş'ın scoutları ağırlığı Avrupa'daki gurbetçi Türklerle birlikte, TFF 1. Lig'den genç oyunculara verdi.

Kaynak: Sabah