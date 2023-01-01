Beşiktaş , Şenol Güneş'in talepleri doğrultusunda bir kadro değişimine hazırlanıyor. Siyah-Beyazlılarda yönetim, 3 yıldızın transferlerini bitirmek adına düğmeye basmış durumda.

Tayfur Bingöl göreve hazır

Yaz transfer döneminde Alanyaspor'dan kiralanan Tayfur Bingöl göreve hazır!

Son oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Valentin Rosier'in yerine Kasımpaşa karşısında kimin oynayacağı merak konusuydu. Gelen son bilgilere göre bu bölgede 29 yaşındaki oyuncunun forma giyeceği öğrenildi. Tayfur, bu sezon çıktığı 15 maçta skor katkısı yapamadı.

İki oyuncu sınırda yer alıyor

Kara Kartal'da geçtiğimiz günlerde oynanan Adana Demirspor maçında sarı kart gören Josef de Souza ile Cenk Tosun, ceza sınırında geldi.

Bu doğrultuda teknik ekip, iki oyuncuya da birtakım uyarılarda bulundu. Özellikle önümüzdeki maçlarda gereksiz yere sarı kart görmemeleri konusunda iki oyuncuya da talimatlar verildi.

Josef'ten Ronaldo isyanı

2018-2020 yılları arasında Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'nin formasını giyen Josef de Souza, Cristiano Ronaldo'nun transferi hakkında konuştu.

Brezilyalı futbolcu, ödemelerin yapılmaması hakkında' "Spor Bakanı, bu harika transferden dolayı sizi tebrik etmek ve tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Diğer takımlarınız büyük sözleşmeler imzalamadan önce, Arap kulüplerinin FIFA’ya olan borçlarını ödemenizi tavsiye ediyorum" diye konuştu.

'Teklif gelirse haberim olur'

Bir dönem adı Beşiktaş ile anılan Ozan Tufan hakkında açıklama geldi.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin menajeri Liam Rosenior; oyuncusu ile ilgili olarak, "Bana gelen veya benim duyduğum bir şey yok. Spekülasyonlar olabilir ancak iyi bir teklif gelirse, bana bilgi verileceğinden eminim" ifadelerini kullandı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon çıktığı 22 maçta 4 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Saiss için flaş öneri

Beşiktaş'ın yıldızı Romain Saiss, sahalara geri dönüş için geri sayıma geçerken, flaş bir iddia ortaya atıldı. Faslı futbolcu için Arap ülkelerinden teklifler geldiği öğrenildi. Bu doğrultuda Kara Kartal'a 2.5 milyon Euro kadar bir teklif yapılırken, yönetimin ise bu önerilere sıcak bakmadığı belirtildi.

Beşiktaş'ın savunmadaki sigortası Saiss, bu sezon 11 maçta bir asist yaptı.

Kara Kartal düğmeye bastı

Çağlar Söyüncü

Şenol Güneş'in istediği mevkiler arasında ilk sırada stoper var. Bu doğrultuda Kara Kartal, gözünü Çağlar Söyüncü'ye çevirdi. Milli futbolcu için İspanya'dan da talipler var.

Yılbaşı sonrasında yeniden şampiyonluk hayalleri kurmak isteyen Siyah-Beyazlılar, kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Bu anlamda Kara Kartal'ın transfer önceliğini stoper olarak belirlediği öğrenildi. Özellikle teknik direktör Şenol Güneş, yaptığı açıklamalarda bu bölgeye acil bir takviye yapılmasını istemişti. Beşiktaş'ın hedefindeki isim de Çağlar Söyüncü... İngiltere Premier Lig ekipleriden Leicester City'nin formasını giyen milli futbolcu için Beşiktaş, hazırlıklara başlamıştı. Fakat İspanya'dan gelen haberler, Kara Kartal'ı üzdü.

Tekliflere göre karar verecek

Özellikle La Liga ekiplerinden de 26 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Milli savunmacının da özellikle, Ada ekibinde istediği süreleri alamaması nedeniyle takımdan ayrılmaya, en azından 6 aylığına kiralık olarak bir takıma gitmeye sıcak baktığı belirtildi. Beşiktaş'ın ise bir anca önce devreye girip, bu transferi bitirmek istediği öğrenildi. Çağlar'ın, gelecek teklifleri dinleyip, karar vermesi bekleniyor.

Cengiz Ünder

Siyah- Beyazlılar, stoper transferi sonrasında ise bir kanat oyuncusu ile kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda rota ise Fransa'da görev yapan Cengiz Ünder... Tıpkı Çağlar gibi formadan uzak kalan 25 yaşındaki futbolcu için ikna turları başlayacak.

Hücum anlamında bu sezon bu bölgede forma giyen oyunculardan istediği verimi alamayan Beşiktaş, özellikle bu bölgeye takviye yapmak istiyor. Kanatta ve hücumda şans bulan isimlerin istikrarsız performansı nedeniyle Siyah-Beyazlılar, çok yönlü ve skora katkı verebilecek bir isim ile anlaşmak istiyor. Gündemde ise Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın formasını giyen Cengiz Ünder var. Takıma Igor Tudor'un gelmesinin ardından bazı maçlarda yedek kalan Cengiz, 26 maçta bin 182 dakika süre alsa da genellikle sonradan oyuna girdi. Bu süre içerisinde 3 gol ve 4 asist yapan yıldız sağ kanat oyuncusunun kulübü de kiralama önerisine sıcak bakıyor.

Kararsız ama...

25 yaşındaki oyuncu ise bu konuda kararsız. 2025 Haziran'a kadar kontratı bulunan Cengiz, geleceği konusunda karar almak için süre istedi. Öte yandan yıldız futbolcu için Galatasaray da devrede. Yeni yılla birlikte, bu transferde somut adımlar atılacağı öğrenildi. Sağ kanatta forma giyen Cengiz, aynı zamanda sol kanatta görev yapabilirken, şans verilmesi halinde orta alanın önünde de iyi bir performans sergiliyor.

Onur Bulut

Sağ bek konusunda da çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Kayserispor'dan Onur Bulut'u transfer etmek istiyor. Trabzonspor 'un da devrede olduğu 28 yaşındaki futbolcu için fiyatın yükseltilmesi görüşmeleri çıkmaza sokuyor. Kara Kartal, her şeye rağmen çözüm arıyor.

Stoper ve sağ kanat mevkisine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, bir de yerli sağ bek transferi yapmak istiyor. Bu konuda çalışma yapılan isimlerin başında ise uzun bir süredir Onur Bulut geliyor. Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un formasını giyen yıldız oyuncu için ayrıca da Trabzonspor devrede. Fakat yapılan görüşmeler doğrultusunda bonservis ücreti, ilk etapta 1 milyon Euro bandındaydı. Fakat geçen zaman içerisinde fiyat yükselince, görüşmeler de çıkmaza girmeye başladı.

Olmazsa alternatif isimler

Gelen son haberlere göre Sarı- Kırmızılı kulübün, 2 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği belirtildi. Oyuncunun da imza parası istemesi üzerine taraflar arasında anlaşmazlıklar yaşanıyor. Eğer yapılacak görüşmeler doğrultusunda orta yol bulunursa transfer gerçekleşecek. Beşiktaş Yönetimi, aksi takdirde, sağ bek için alternatif isimlere yönelecek.